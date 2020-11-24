Восточный гороскоп на 2021 год Быка по дате рождения: Все детали
Гороскоп на 2021 год по дате рождения – какие сюрпризы ожидают Собак, Драконов и Крыс.
Восточный (китайский) зодиак отличается от западного тем, что внимание в нем сосредоточено не на психологии месяцев, а на характере годов. Бык находится на втором месте в китайском зодиаке. Последовательность животных в нем такова: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.
Восточный гороскоп: Как узнать свой знак
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Основой для китайского зодиака служит 12-летний лунный цикл. Принято считать, что характер человека зависит от его зодиакального животного. Ниже представлены года, по которым вы можете определить своего представителя мифической фауны.
Совместимость Быка с другими знаками: лучшие и худшие варианты
Следующий 365-дневный цикл, как известно, связан с Быком. Какие же знаки наиболее совместимы с ним, если, например, говорим о взаимоотношениях людей – ответ ниже.
Если коротко, то лучше всего Быку налаживать отношения с Крысой, Змеей и Петухом.
Хуже всего ему придется с Драконом, Лошадью, Козой и Собакой.
А если в подробностях – то рассмотрим соответствие по расширенным параметрам.
Лучшая совместимость/любовь
- По этому показателю Бык более всего благосклонен к Крысе, Обезьяне, Петуху.
Хорошие шансы
- С Кроликом и Змеей.
Требуются усилия для хороших отношений
- С другим Быком и Собакой.
Скорее всего, будут врагами
- Со Свиньей.
Влияние года Быка на знаки восточного зодиака
Восточный гороскоп на 2021 год для Крысы
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Крыс ожидает непростой жизненный этап. Среди трудностей – материальные и профессиональные. Выход из ситуации – прилагать усилия. Они помогут справиться с неурядицами и наладить карьеру. Но Крыс ждут хорошая дружба и отношения с родственниками.
Восточный гороскоп на 2021 год для Быка
Что тут говорить. Быки будут властелинами своего года. Он выдастся прибыльным, с профессиональным ростом. Представителям этого знака удаться завершить давнишние дела и взяться за новые проекты. Их ждут насыщенные поездки, приятные приключения и долгожданное времяпровождение с близкими.
Восточный гороскоп на 2021 год для Тигра
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Тигров ждет упорный труд. Придется столкнуться с хитростями конкурентов и необычными поручениями начальства. Но в конце года они будут пожинать хорошие плоды в материальном плане.
Восточный гороскоп на 2021 год для Кролика
Кроликам будет спокойно и стабильно. Их окружат гармония, удовольствие и деньги. Болезни и стрессы не потревожат людей этого знака.
Восточный гороскоп на 2021 год для Дракона
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Трудности для Драконов останутся позади. Они будут наслаждаться стабильностью, укреплением профессиональной сферы, лидерскими позициями, руководящими постами. Развиваться будут и в творческом направлении.
Восточный гороскоп на 2021 год для Змеи
Зодиакальных пресмыкающихся ждут удача и везение, благоприятные перемены во всех сферах жизни. Укрепление материального положения, личных отношениях.
Восточный гороскоп на 2021 год для Лошади
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Лошадям стоит радоваться, ведь 365-девный цикл может в их личной жизни стать по-хорошему переломным. Они найдут своих спутников, пары начнут семейную жизнь. Социальный и профессиональный параметры также укрепятся.
Восточный гороскоп на 2021 год для Козы (Овцы)
Старт года – трудности и испытания в карьере и личной жизни. Но не стоит падать духом: проблемы не будут настолько ощутимыми, как кажется сперва. Со середины года коз ждут жизненные улучшения.
Восточный гороскоп на 2021 год для Обезьяны
Успехи в работе. Многие Обезьяны найдут свое призвание в необычном занятии. Возможен период застоя в личных отношениях. Наладить ситуацию позволит романтическое путешествие с любимым человеком.
Восточный гороскоп на 2021 год для Петуха
Петухам перепадет спокойствие и стабильность, удовольствие от работы, укрепление дружбы. Возможны небольшие финансовые трудности, но их можно будет исправить грамотным распределением средств.
Восточный гороскоп на 2021 год для Собаки
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Для Собак предстоящий год будет несколько нестабильным и полным приключений. Возможны трудности в общении, конфликты. Часто инициаторами эксцессов будут как раз представители этого знака зодиака. Трудности в любви (одиноким будет сложно определиться с выбором, а у пар будут бытовые разногласия). Но наградой Собакам станут успехи в работе и личное развитие.
Восточный гороскоп на 2021 год для Свиньи
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Сложный год для Свиней. Прежде всего в профессиональном и финансовом плане. Помощь коллег и соратников позволит победить трудности. Но, как поется в песне, "Не везет мне в жизни, повезет в любви". Свиней ждет удача в романтических делах. Эти люди отыщут жизненного спутника или же укрепят уже имеющиеся отношения.
Знаменитости, появившиеся на свет в год Быка
- Алла Пугачева
- Анна Ахматова
- Винсент Ван Гог
- Владимир Высоцкий
- Ганс Христиан Андерсен
- Майя Плисецкая
- Маргарет Тэтчер
- Мерил Стрип
- Наполеон Бонапарт
- Принцесса Диана
- Уолт Дисней
- Чарли Чаплин
- Эдита Пьеха
Ранее сообщалось о гороскопе на год Быка, в котором учтено влияние животного 2021-го на знаки западного зодиака.