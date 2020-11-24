Восточный гороскоп на 2021 год Быка по дате рождения: Все детали

Гороскоп на 2021 год по дате рождения – какие сюрпризы ожидают Собак, Драконов и Крыс.

Главное отличие восточного зодиака от западного – ориентация не на месяцы, а года

Восточный (китайский) зодиак отличается от западного тем, что внимание в нем сосредоточено не на психологии месяцев, а на характере годов. Бык находится на втором месте в китайском зодиаке. Последовательность животных в нем такова: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.

Восточный гороскоп: Как узнать свой знак

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Основой для китайского зодиака служит 12-летний лунный цикл. Принято считать, что характер человека зависит от его зодиакального животного. Ниже представлены года, по которым вы можете определить своего представителя мифической фауны.

Совместимость Быка с другими знаками: лучшие и худшие варианты

Следующий 365-дневный цикл, как известно, связан с Быком. Какие же знаки наиболее совместимы с ним, если, например, говорим о взаимоотношениях людей – ответ ниже.

Если коротко, то лучше всего Быку налаживать отношения с Крысой, Змеей и Петухом.

Хуже всего ему придется с Драконом, Лошадью, Козой и Собакой.

А если в подробностях – то рассмотрим соответствие по расширенным параметрам.

Лучшая совместимость/любовь

По этому показателю Бык более всего благосклонен к Крысе, Обезьяне, Петуху.

Хорошие шансы

С Кроликом и Змеей.

Требуются усилия для хороших отношений

С другим Быком и Собакой.

Скорее всего, будут врагами

Со Свиньей.

Влияние года Быка на знаки восточного зодиака

Восточный гороскоп на 2021 год для Крысы

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Крыс ожидает непростой жизненный этап. Среди трудностей – материальные и профессиональные. Выход из ситуации – прилагать усилия. Они помогут справиться с неурядицами и наладить карьеру. Но Крыс ждут хорошая дружба и отношения с родственниками.

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Восточный гороскоп на 2021 год для Быка

Что тут говорить. Быки будут властелинами своего года. Он выдастся прибыльным, с профессиональным ростом. Представителям этого знака удаться завершить давнишние дела и взяться за новые проекты. Их ждут насыщенные поездки, приятные приключения и долгожданное времяпровождение с близкими.

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Восточный гороскоп на 2021 год для Тигра

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Тигров ждет упорный труд. Придется столкнуться с хитростями конкурентов и необычными поручениями начальства. Но в конце года они будут пожинать хорошие плоды в материальном плане.

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Восточный гороскоп на 2021 год для Кролика

Кроликам будет спокойно и стабильно. Их окружат гармония, удовольствие и деньги. Болезни и стрессы не потревожат людей этого знака.

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Восточный гороскоп на 2021 год для Дракона

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Трудности для Драконов останутся позади. Они будут наслаждаться стабильностью, укреплением профессиональной сферы, лидерскими позициями, руководящими постами. Развиваться будут и в творческом направлении.

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Восточный гороскоп на 2021 год для Змеи

Зодиакальных пресмыкающихся ждут удача и везение, благоприятные перемены во всех сферах жизни. Укрепление материального положения, личных отношениях.

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Восточный гороскоп на 2021 год для Лошади

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Лошадям стоит радоваться, ведь 365-девный цикл может в их личной жизни стать по-хорошему переломным. Они найдут своих спутников, пары начнут семейную жизнь. Социальный и профессиональный параметры также укрепятся.

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Восточный гороскоп на 2021 год для Козы (Овцы)

Старт года – трудности и испытания в карьере и личной жизни. Но не стоит падать духом: проблемы не будут настолько ощутимыми, как кажется сперва. Со середины года коз ждут жизненные улучшения.

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Восточный гороскоп на 2021 год для Обезьяны

Успехи в работе. Многие Обезьяны найдут свое призвание в необычном занятии. Возможен период застоя в личных отношениях. Наладить ситуацию позволит романтическое путешествие с любимым человеком.

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Восточный гороскоп на 2021 год для Петуха

Петухам перепадет спокойствие и стабильность, удовольствие от работы, укрепление дружбы. Возможны небольшие финансовые трудности, но их можно будет исправить грамотным распределением средств.

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Восточный гороскоп на 2021 год для Собаки

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Для Собак предстоящий год будет несколько нестабильным и полным приключений. Возможны трудности в общении, конфликты. Часто инициаторами эксцессов будут как раз представители этого знака зодиака. Трудности в любви (одиноким будет сложно определиться с выбором, а у пар будут бытовые разногласия). Но наградой Собакам станут успехи в работе и личное развитие.

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Восточный гороскоп на 2021 год для Свиньи

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Сложный год для Свиней. Прежде всего в профессиональном и финансовом плане. Помощь коллег и соратников позволит победить трудности. Но, как поется в песне, "Не везет мне в жизни, повезет в любви". Свиней ждет удача в романтических делах. Эти люди отыщут жизненного спутника или же укрепят уже имеющиеся отношения.

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Знаменитости, появившиеся на свет в год Быка

Алла Пугачева

Анна Ахматова

Винсент Ван Гог

Владимир Высоцкий

Ганс Христиан Андерсен

Майя Плисецкая

Маргарет Тэтчер

Мерил Стрип

Наполеон Бонапарт

Принцесса Диана

Уолт Дисней

Чарли Чаплин

Эдита Пьеха

Ранее сообщалось о гороскопе на год Быка, в котором учтено влияние животного 2021-го на знаки западного зодиака.