Еда, живописный кофе, зверушки и космос: как провести выходные 26-27 сентября

Предлагаем, куда сходить и что посмотреть в столице на протяжении ближайшего уикенда.

Бабье лето в столице Украины продолжается. Пока не нужно вспоминать о пуховиках в шкафах, стоит насладиться теплыми еще не совсем осенними деньками. Начнем с событий под открытым небом. Ну а если вам все же комфортнее в помещениях – пожалуйста, знаем чем и в этом случае заинтересовать.

Пикник на арт-заводе "Платформа"

По указанному ниже адресу посетителям обещают поистине теплые выходные. С развлечениями и угощениями. Еще плюшка – на свежем воздухе (главное посмотрите погоду, чтоб правильно подобрать одежду перед прогулкой).

Что будет?

Еда и напитки: жарка мяса на костре, бургеры, блюда греческой кухни, суши и пока, тайское мороженое и другие десерты.

Развлечения: танцы и музыка от диджеев, активные игры, классное кино под открытым небом, прогулки, фаер-шоу, мастер-классы для детей, выступления кавер-групп.

Расслабление: лаунж-зона, пледы.

Вечером гостей окунут в романтику осени – подсветят территорию огоньками.

26 и 27 сентября.

Адрес: ул. Магнитогорская, 1а.

График работы: 11:00-22:00.

Цена билетов: 100 грн.

Вход для детей до 12 лет бесплатный.

Первоначальным значением слова "pique-nique" была "легкая закуска", "перекус", причем не обязательно на природе Арт-завод Платформа

Киевский зоопарк

Посетителям заведения предлагают несколько разнотипных экскурсий. Если говорить об общей обзорной, то этой весной организация зверинца представила обновленную программу. Последняя учитывает более подробную и интересную информацию о питомцах зоопарка, факты из его истории и путь развития в будущем.

Читай также: Возле киевского зоопарка появится необычная скульптура жирафа

В целом в ассортименте зоопарка 13 экскурсий:

Обзорная.

Детская "Сказочная" (до 7-10лет).

Тематические зооэкскурсии.

Экскурсия-интерпретация.

"Zoo Love".

"Увлекательное путешествие на электрокаре".

"Зимние джунгли".

"110 лет истории зоопарка".

"Животный мир Украины".

"Увлекательное и удивительное путешествие в мир приматов".

"Вечное лето в павильоне "Пустыня" и "Остров зверей"".

"Тайны птичьего царства".

"Дендропарк".

26 и 27 сентября.

Адрес: пр-т Победы, 32.

График работы: 9:00-17:00.

Цена билетов: 50-100 грн.

Первый киевский зоопарк появился в ботсаду Фомина 111 лет назад скриншот

"Космическое путешествие" + "Калуокахина. Заколдованный риф"

В эти выходные в Киевском планетарии традиционно покажут несколько шоу.

"Космическая путешествие" подарит возможность пронестись по созвездиям и планетам, услышать легенды о небесных светилах. Полнокупольный фильм украинского производства на украинском языке. Продолжительность: 10 мин, Год: 2016, возраст: 6+

"Калуокахина. Заколдованный риф" – яркая история о жителях кораллового рифа, посвященная теме защиты океанов. История о секретах глубин, среди которых – сказочный риф Калуокахина, скрытый от людских глаз. Но для посетителей он откроется. Полнокупольный фильм немецкого производства на украинском языке. Продолжительность: 32 мин, год: 2013, возраст: 5+

Читай также: ТОП-5 морских фильмов, которые впечатляют зрелищем

26 сентября, суббота, начало в 10:00.

27 сентября, воскресенье, начало в 11:00.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3.

Цена билетов: 200-250 грн.

Морские глубины и космос – источник неиссякаемого интереса человека скриншот

Кофейная живопись

Кофейным гурманам посвящается. Некоторые люди не только пьют этот горький ароматный напиток, но и рисуют им. Очутиться в творческой кофейной гуще можно и в Киеве. Вместо красок – кофе, какао и корица. Мастер-классы проводят художницы столичной арт-студии "Лихтарик". Почему бы не узнать, каким кофе лучше всего рисовать? А еще какие эффекты можно достичь добавлением на палитру корицы и какао.

26 сентября.

Начало: 12:30.

Адрес: во дворе по ул. Бастионной 5/13.

Цена билетов: 250 грн.

На кофейной гуще не только гадают, ею рисуют Лихтарик

Напомним, ранее в Киеве запустили "Карту первых свиданий", где любят уединяться парочки.