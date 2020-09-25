Еда, живописный кофе, зверушки и космос: как провести выходные 26-27 сентября
Предлагаем, куда сходить и что посмотреть в столице на протяжении ближайшего уикенда.
Бабье лето в столице Украины продолжается. Пока не нужно вспоминать о пуховиках в шкафах, стоит насладиться теплыми еще не совсем осенними деньками. Начнем с событий под открытым небом. Ну а если вам все же комфортнее в помещениях – пожалуйста, знаем чем и в этом случае заинтересовать.
Пикник на арт-заводе "Платформа"
По указанному ниже адресу посетителям обещают поистине теплые выходные. С развлечениями и угощениями. Еще плюшка – на свежем воздухе (главное посмотрите погоду, чтоб правильно подобрать одежду перед прогулкой).
Что будет?
- Еда и напитки: жарка мяса на костре, бургеры, блюда греческой кухни, суши и пока, тайское мороженое и другие десерты.
- Развлечения: танцы и музыка от диджеев, активные игры, классное кино под открытым небом, прогулки, фаер-шоу, мастер-классы для детей, выступления кавер-групп.
- Расслабление: лаунж-зона, пледы.
Вечером гостей окунут в романтику осени – подсветят территорию огоньками.
26 и 27 сентября.
Адрес: ул. Магнитогорская, 1а.
График работы: 11:00-22:00.
Цена билетов: 100 грн.
Вход для детей до 12 лет бесплатный.
Киевский зоопарк
Посетителям заведения предлагают несколько разнотипных экскурсий. Если говорить об общей обзорной, то этой весной организация зверинца представила обновленную программу. Последняя учитывает более подробную и интересную информацию о питомцах зоопарка, факты из его истории и путь развития в будущем.
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В целом в ассортименте зоопарка 13 экскурсий:
- Обзорная.
- Детская "Сказочная" (до 7-10лет).
- Тематические зооэкскурсии.
- Экскурсия-интерпретация.
- "Zoo Love".
- "Увлекательное путешествие на электрокаре".
- "Зимние джунгли".
- "110 лет истории зоопарка".
- "Животный мир Украины".
- "Увлекательное и удивительное путешествие в мир приматов".
- "Вечное лето в павильоне "Пустыня" и "Остров зверей"".
- "Тайны птичьего царства".
- "Дендропарк".
26 и 27 сентября.
Адрес: пр-т Победы, 32.
График работы: 9:00-17:00.
Цена билетов: 50-100 грн.
"Космическое путешествие" + "Калуокахина. Заколдованный риф"
В эти выходные в Киевском планетарии традиционно покажут несколько шоу.
"Космическая путешествие" подарит возможность пронестись по созвездиям и планетам, услышать легенды о небесных светилах. Полнокупольный фильм украинского производства на украинском языке. Продолжительность: 10 мин, Год: 2016, возраст: 6+
"Калуокахина. Заколдованный риф" – яркая история о жителях кораллового рифа, посвященная теме защиты океанов. История о секретах глубин, среди которых – сказочный риф Калуокахина, скрытый от людских глаз. Но для посетителей он откроется. Полнокупольный фильм немецкого производства на украинском языке. Продолжительность: 32 мин, год: 2013, возраст: 5+
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26 сентября, суббота, начало в 10:00.
27 сентября, воскресенье, начало в 11:00.
Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3.
Цена билетов: 200-250 грн.
Кофейная живопись
Кофейным гурманам посвящается. Некоторые люди не только пьют этот горький ароматный напиток, но и рисуют им. Очутиться в творческой кофейной гуще можно и в Киеве. Вместо красок – кофе, какао и корица. Мастер-классы проводят художницы столичной арт-студии "Лихтарик". Почему бы не узнать, каким кофе лучше всего рисовать? А еще какие эффекты можно достичь добавлением на палитру корицы и какао.
26 сентября.
Начало: 12:30.
Адрес: во дворе по ул. Бастионной 5/13.
Цена билетов: 250 грн.
Напомним, ранее в Киеве запустили "Карту первых свиданий", где любят уединяться парочки.