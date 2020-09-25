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Еда, живописный кофе, зверушки и космос: как провести выходные 26-27 сентября

Предлагаем, куда сходить и что посмотреть в столице на протяжении ближайшего уикенда.

Еда, живописный кофе, зверушки и космос: как провести выходные 26-27 сентября
Альпакой называют и животное, и металлический спав
instagram Киевского зоопарка

Бабье лето в столице Украины продолжается. Пока не нужно вспоминать о пуховиках в шкафах, стоит насладиться теплыми еще не совсем осенними деньками. Начнем с событий под открытым небом. Ну а если вам все же комфортнее в помещениях – пожалуйста, знаем чем и в этом случае заинтересовать.

Пикник на арт-заводе "Платформа" 

По указанному ниже адресу посетителям обещают поистине теплые выходные. С развлечениями и угощениями. Еще плюшка – на свежем воздухе (главное посмотрите погоду, чтоб правильно подобрать одежду перед прогулкой).

Что будет?

  • Еда и напитки: жарка мяса на костре, бургеры, блюда греческой кухни, суши и пока, тайское мороженое и другие десерты.
  • Развлечения: танцы и музыка от диджеев, активные игры, классное кино под открытым небом, прогулки, фаер-шоу, мастер-классы для детей, выступления кавер-групп.
  • Расслабление: лаунж-зона, пледы.

Вечером гостей окунут в романтику осени – подсветят территорию огоньками.

26 и 27 сентября.
Адрес: ул. Магнитогорская, 1а.
График работы: 11:00-22:00.
Цена билетов: 100 грн.
Вход для детей до 12 лет бесплатный.

Первоначальным значением слова "pique-nique" была "легкая закуска", "перекус", причем не обязательно на природе
Первоначальным значением слова "pique-nique" была "легкая закуска", "перекус", причем не обязательно на природе
Арт-завод Платформа

Киевский зоопарк

Посетителям заведения предлагают несколько разнотипных экскурсий. Если говорить об общей обзорной, то этой весной организация зверинца представила обновленную программу. Последняя учитывает более подробную и интересную информацию о питомцах зоопарка, факты из его истории и путь развития в будущем.

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В целом в ассортименте зоопарка 13 экскурсий:

  • Обзорная.
  • Детская "Сказочная" (до 7-10лет).
  • Тематические зооэкскурсии.
  • Экскурсия-интерпретация.
  • "Zoo Love".
  • "Увлекательное путешествие на электрокаре". 
  • "Зимние джунгли".
  • "110 лет истории зоопарка".
  • "Животный мир Украины".
  • "Увлекательное и удивительное путешествие в мир приматов".
  • "Вечное лето в павильоне "Пустыня" и "Остров зверей"".
  • "Тайны птичьего царства".
  • "Дендропарк".

26 и 27 сентября.
Адрес: пр-т Победы, 32.
График работы: 9:00-17:00.
Цена билетов: 50-100 грн.

Первый киевский зоопарк появился в ботсаду Фомина 111 лет назад
Первый киевский зоопарк появился в ботсаду Фомина 111 лет назад
скриншот

"Космическое путешествие" + "Калуокахина. Заколдованный риф"

В эти выходные в Киевском планетарии традиционно покажут несколько шоу.

"Космическая путешествие" подарит возможность пронестись по созвездиям и планетам, услышать легенды о небесных светилах. Полнокупольный фильм украинского производства на украинском языке. Продолжительность: 10 мин, Год: 2016, возраст: 6+

"Калуокахина. Заколдованный риф" – яркая история о жителях кораллового рифа, посвященная теме защиты океанов. История о секретах глубин, среди которых – сказочный риф Калуокахина, скрытый от людских глаз. Но для посетителей он откроется. Полнокупольный фильм немецкого производства на украинском языке. Продолжительность: 32 мин, год: 2013, возраст: 5+

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26 сентября, суббота, начало в 10:00.
27 сентября, воскресенье, начало в 11:00.
Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3.
Цена билетов: 200-250 грн.

Морские глубины и космос – источник неиссякаемого интереса человека
Морские глубины и космос – источник неиссякаемого интереса человека
скриншот

Кофейная живопись

Кофейным гурманам посвящается. Некоторые люди не только пьют этот горький ароматный напиток, но и рисуют им. Очутиться в творческой кофейной гуще можно и в Киеве. Вместо красок – кофе, какао и корица. Мастер-классы проводят художницы столичной арт-студии "Лихтарик". Почему бы не узнать, каким кофе лучше всего рисовать? А еще какие эффекты можно достичь добавлением на палитру корицы и какао.

26 сентября.
Начало: 12:30.
Адрес: во дворе по ул. Бастионной 5/13.
Цена билетов: 250 грн.

На кофейной гуще не только гадают, ею рисуют
На кофейной гуще не только гадают, ею рисуют
Лихтарик

Напомним, ранее в Киеве запустили "Карту первых свиданий", где любят уединяться парочки. 

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Теги:
зоопарк в киеве, кофе, пикники, Зоопарк, космос, животные

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