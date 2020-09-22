Места для влюбленных: в Киеве запустили "Карту первых свиданий"

Поделиться уютными для себя локациями может каждый.

Одним из популярных мест для свиданий в Киеве оказались Золотые ворота

В Киеве вызрела идея создать карту мест для интимного времяпровождения. Жителям часто рассказывают об открытых общедоступных местах, а уютные и спокойные локации остаются в стороне. Исправить ситуацию решила автор проекта Анна Кириченко.

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Организаторы проекта завели страницу в Facebook. Чтоб дать толчок романтикам, они уже выложили несколько своих историй. Как выяснилось, среди самых популярных на сегодня мест являются Золотые ворота.

Что там Эйфелева башня в Париже? Даже котельная может быть романтической. Автор, которая представилась исследовательницей Марией, рассказала в соцсети о событии на Вознесенском спуске:

"Яркий оранжевый свет фонаря, мы стоим напротив очень крутого здания котельной, и я загребаю те листья. Лучшее первое свидание. Обожаю котельную до сих пор, равно как и весь спуск, хотя мне и очень больно наблюдать, как он трансформируется. Оставьте мне немного той атмосферы романтической приватности!"

Оставить свой след на карте – отметки и даты романтических встреч – позволено каждому.

Любимые романтические места киевлян скриншот

С 4 сентября также открыт Мариинский дворец, где с 10:00 до 17:00 каждую пятницу, субботу и воскресенье проводят 45-минутные экскурсии.