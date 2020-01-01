План действий на уикенд: Pianoбой, поп-легенды и 5`NIZZA
Первый мартовские выходные и сразу праздничные! А это значит, что они будут светлее обычного и, конечно же, дольше обычного. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в одну подборку самые лучшие мероприятия, которые пройдут в столице, и на которых можно и просто отлично провести время, и отметить Международный женский день.
Мачете
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Знаменитый украинский музыкант Ярослав Малой со своим проектом Мачете уже в субботу презентует новый альбом I'MPULS, очаровывая своих фанатов новой программой. И это точно подарит массу ярких эмоций!
Stereo Plaza (пр. Лобановского, 119). 7 марта, 20:00. Цена: от 590 гривен.
THE BEATLES TRIBUTE - LIVERPOOL LEGENDS
Музыка легендарных Биттлов бессмертна! И это доказывает огромное количество концертов по всему миру, посвященных их творчеству. И Киев - не исключение, ведь и здесь выступит группа Liverpool Legends с программой The Greatest Hits, охватывающей историю ливерпульской четверки.
Caribbean Club (ул. С, Петлюры, 4). 7 марта, 19:00. Цена: от 600 гривен.
Друга Ріка
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Популярный украинский коллектив в преддверии восьмого марта даст большой концерт, на котором исполнит свой альбом 15-летней давности Рекорди. Эти хиты долго держались в хит-парадах, а сейчас продолжаются держаться в сердцах их поклонников!
ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). 7 марта, 19:00. Цена: от 500 гривен.
Дискотека 80-ых
Грандиозный ежегодный фестиваль на этот раз приезжает в Киев! И на одну сцену выйдут в Киеве живые поп-легенды, среди которых С.С.CATCH, BONEY M. Liz Mitchell, Didier MAROUANI, Afric SIMONE. И это будет незабываемый праздник отличной музыки!
Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1). 7 марта, 19:00. Цена: от 750 гривен.
ЦеШо
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Музыкально-театральная группа, выступающая в жанре социального рейва, уже известна не только в Украине, но и за ее пределами. На сцене - четыре музыкантки, но у них появился и пятый участник, добавивший электронное звучание.
ДАХ (ул. Б. Васильковская, 136). 7 и 8 марта, 19:00. Цена: от 400 гривен.
Pianoбой
ХИCТОРИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ С ОРКЕСТРОМ - это о новом масштабном шоу Пианобоя, которое пройдет в Международный женский день. И его лучшие и безумно красивые песни зазвучат в этот день по-новому, даря магию и искренние эмоции.
Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1). 8 марта, 19:00. Цена: от 290 гривен.
Мария Чайковская
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Музыка этой певицы заряжена настоящими сильными чувствами, она доводит до мурашек, а на концертах погружает в невероятную особую атмосферу. И убедиться в этом можно будет на ее праздничном выступлении.
ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). 8 марта, 19:00. Цена: от 400 гривен.
КУРГАН FEAT АГРЕГАТ
Знаменитые Селюкы, которые не стесняются материться в треках и на выступлениях, и которые покорили украинцев своими легкими, драйвовыми и даже смешными песнями. Они едут в Киев поздравлять всех на своем новом шоу!
Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). 8 марта, 19:00. Цена: от 400 гривен.
ПОЛИГРАФ ШАРИКOFF
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У рэпера Сереги несколько альтер-эго, но Полиграфф - это самый стильный и душевный его образ. И именно с ним он погрузит в атмосферу шансона, тонкого юмора и искренних чувств уже 8-го марта.
QUEEN (Набережное шоссе, 25). 8 марта, 21:00. Цена: от 1500 гривен.
Стендап вечер Долгополова
Саша Долгополов - один из самых популярных русскоязычных комиков, который совсем недавно вынужден был покинуть Россию, в которой он жил. А еще он был на шоу вДудь. Но это не главное, ведь он очень смешной парень, а его выступления атмосферные и классные! И в Киеве он даст аж три концерта.
Зал театрального отеля Турист (8 марта - 20:00) и Дом Кино (9 марта - 17:00 и 20:00). Цена: от 250 гривен.
5NIZZA
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Легендарный дуэт Сергея Бабкина и Андрея Запорожца уже возвращался на сцену с новым альбомом КУ несколько лет назад, и теперь их реюнион происходит снова! И все их фанаты (а их очень много!) смогут услышать любимейшие хиты вживую.
ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). 9 марта, 19:00. Цена: от 600 гривен.
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