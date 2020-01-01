План действий на уикенд: Pianoбой, поп-легенды и 5`NIZZA

Куда пойти на праздничных выходных 7,8 и 9 марта в Киеве

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План действий на уикенд /facebook.com/5nizza-27847721249/

Первый мартовские выходные и сразу праздничные! А это значит, что они будут светлее обычного и, конечно же, дольше обычного. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в одну подборку самые лучшие мероприятия, которые пройдут в столице, и на которых можно и просто отлично провести время, и отметить Международный женский день.

Мачете

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Знаменитый украинский музыкант Ярослав Малой со своим проектом Мачете уже в субботу презентует новый альбом I'MPULS, очаровывая своих фанатов новой программой. И это точно подарит массу ярких эмоций!

Stereo Plaza (пр. Лобановского, 119). 7 марта, 20:00. Цена: от 590 гривен.

Мачете /facebook.com/events/460203964883636/

THE BEATLES TRIBUTE - LIVERPOOL LEGENDS

Музыка легендарных Биттлов бессмертна! И это доказывает огромное количество концертов по всему миру, посвященных их творчеству. И Киев - не исключение, ведь и здесь выступит группа Liverpool Legends с программой The Greatest Hits, охватывающей историю ливерпульской четверки.

Caribbean Club (ул. С, Петлюры, 4). 7 марта, 19:00. Цена: от 600 гривен.

The Beatler /facebook.com/events/1412435738936778/

Друга Ріка

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Популярный украинский коллектив в преддверии восьмого марта даст большой концерт, на котором исполнит свой альбом 15-летней давности Рекорди. Эти хиты долго держались в хит-парадах, а сейчас продолжаются держаться в сердцах их поклонников!

ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). 7 марта, 19:00. Цена: от 500 гривен.

Друга Ріка /facebook.com/events/184976696170415/

Дискотека 80-ых

Грандиозный ежегодный фестиваль на этот раз приезжает в Киев! И на одну сцену выйдут в Киеве живые поп-легенды, среди которых С.С.CATCH, BONEY M. Liz Mitchell, Didier MAROUANI, Afric SIMONE. И это будет незабываемый праздник отличной музыки!

Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1). 7 марта, 19:00. Цена: от 750 гривен.

Дискотека 80 /facebook.com/events/488370591874718/

ЦеШо

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Музыкально-театральная группа, выступающая в жанре социального рейва, уже известна не только в Украине, но и за ее пределами. На сцене - четыре музыкантки, но у них появился и пятый участник, добавивший электронное звучание.

ДАХ (ул. Б. Васильковская, 136). 7 и 8 марта, 19:00. Цена: от 400 гривен.

ЦеШо /facebook.com/events/1242039639517279/

Pianoбой

ХИCТОРИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ С ОРКЕСТРОМ - это о новом масштабном шоу Пианобоя, которое пройдет в Международный женский день. И его лучшие и безумно красивые песни зазвучат в этот день по-новому, даря магию и искренние эмоции.

Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1). 8 марта, 19:00. Цена: от 290 гривен.

Pianoбой /facebook.com/events/441574026547765/

Мария Чайковская

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Музыка этой певицы заряжена настоящими сильными чувствами, она доводит до мурашек, а на концертах погружает в невероятную особую атмосферу. И убедиться в этом можно будет на ее праздничном выступлении.

ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). 8 марта, 19:00. Цена: от 400 гривен.

Чайковская /facebook.com/events/978040042344256/

КУРГАН FEAT АГРЕГАТ

Знаменитые Селюкы, которые не стесняются материться в треках и на выступлениях, и которые покорили украинцев своими легкими, драйвовыми и даже смешными песнями. Они едут в Киев поздравлять всех на своем новом шоу!

Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). 8 марта, 19:00. Цена: от 400 гривен.

Курган и Агрегат /facebook.com/events/401759704055217/

ПОЛИГРАФ ШАРИКOFF

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У рэпера Сереги несколько альтер-эго, но Полиграфф - это самый стильный и душевный его образ. И именно с ним он погрузит в атмосферу шансона, тонкого юмора и искренних чувств уже 8-го марта.

QUEEN (Набережное шоссе, 25). 8 марта, 21:00. Цена: от 1500 гривен.

Полиграф ШарикOFF /facebook.com/poligraf.official/

Стендап вечер Долгополова

Саша Долгополов - один из самых популярных русскоязычных комиков, который совсем недавно вынужден был покинуть Россию, в которой он жил. А еще он был на шоу вДудь. Но это не главное, ведь он очень смешной парень, а его выступления атмосферные и классные! И в Киеве он даст аж три концерта.

Зал театрального отеля Турист (8 марта - 20:00) и Дом Кино (9 марта - 17:00 и 20:00). Цена: от 250 гривен.

Долгополов /facebook.com/events/484101842504691/

5NIZZA

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Легендарный дуэт Сергея Бабкина и Андрея Запорожца уже возвращался на сцену с новым альбомом КУ несколько лет назад, и теперь их реюнион происходит снова! И все их фанаты (а их очень много!) смогут услышать любимейшие хиты вживую.

ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). 9 марта, 19:00. Цена: от 600 гривен.

5'nizza /facebook.com/events/537249363522413/

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