Alyona Alyona взорала YouTube клипом к фильму Пульс

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Alyona Alyona - GO! /Скриншот

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила новый клип на трек GO. Он стал саундтреком к грядущей украинской спортивной драме Пульс, основанной на реальных событиях.

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В клипе появилась и сама исполнительница на эффектном фоне со словами из трека, а также в нем демонстрируются новые кадры из фильма. "Иногда жизнь ставит подножку. Кажется, всё играет против тебя, да еще и не по правилам. И те, от кого ждешь поддержки, поворачиваются спиной. Руки опускаются… В такое время приходит понимание, что у тебя есть только ты, и именно ты должна писать собственные правила, играть как хочешь и делать то, что нравится", - прокомментировала работу сама Alyona Alyona.

Напомним, что фильм Пульс выйдет в украинский прокат уже 19-го марта.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинского фильма Пульс