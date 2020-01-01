Биографическая спортивная драма: Вышел трейлер украинского фильма Пульс

Картина о паралимпийской чемпионке выйдет уже в марте

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Пульс /facebook.com/Pulse.Kinorob/

В Сети состоялась премьера нового трейлера долгожданной украинской спортивной драмы Пульс, которая основана на реальных событиях. Живи, мечтай, преодолевай - с таким слоганом состоялась премьера ролика, саундтреком которого стал хит от Alyona Alyona - Если бы я была не я (Якби я була не я).

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Лента расскажет реальную историю юной легкоатлетистки Оксаны (Оксана Ботурчук), которая мечтает отправиться на Олимпийские игры, но в результате автокатастрофы практически лишается зрения. И когда, казалось бы, все встает против нее, спортсменка решает доказать - на пути к мечте преград не существует.

Главные роли в ленте сыграли Наталья Бабенко, Станислав Боклан, Ахтем Сейтаблаев и другие. Украинская премьера фильма Пульс состоится уже 19-го марта.

Ранее сообщалось о том, что украинский фильм о Донбассе получил награду на кинофестивале Сандэнс