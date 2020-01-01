Снято на iPhone: Леди Гага выпустила клип впервые за три года

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Lady Gaga - Stupid Love /instagram.com/ladygaga Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/lite/kino/10894901-ledi-gaga-vypustila-inoplanetnyy-klip-na-pesnyu-stupid-love-video.html

Популярная американская певица Леди Гага, которая последние годы отдавала себя актерской карьере, выпустила новый сольный клип на песню Stupid Love, которая вышла накануне. Примечательно, что видеоработа полностью снята на iPhone 11 Pro.

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В клипе исполнительница, наряженная в розовый футуристический костюм, танцует со своей командой на другой планете, которая похожа на пустынную Аризону. По сюжету, Леди Гага пытается остановить борьбу двух мужчин, используя силу своего разума.

Стоит отметить, что это первая сольная песня и клип Леди Гаги с 2017-го года. До этого она также написала песню Shallow (совместную с Брэдли Купером) к фильму Звезда Родилась, за которую получила Оскар.

Ранее сообщалось о том, что http://afisha.bigmir.net/movie/news/247325--Ne-vremja-umirat----Billi-Ajlish-vypustila-mocshnuju-pesnju-k-Bondu-25