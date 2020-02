"Не время умирать": Билли Айлиш выпустила мощную песню к Бонду 25

Поделись







Billie Eilish - No Time To Die /Скриншот с YouTube

Популярная певица Билли Айлиш, которая совсем недавно выступила на церемонии Оскар с песней Yesterday (The Beatles), представила долгожданный трек к новому фильму о Джеймсе Бонде под названием Не время умирать (No time to die).

Одноименная композиция станет заглавной для 25-го Бонда, а уже 18-го февраля Билли исполнит ее вживую на музыкальной премии Brit Awards. "Записать песню для фильма из такой легендарной серии - это большая честь для меня. Джеймс Бонд - самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке", - прокомментировала исполнительница.

За несколько часов трек Billie Eilish - No Time To Die послушали более 4,5 миллионов раз на YouTube. Фильм 007: Не время умирать выйдет в украинский прокат 9-го апреля.

