Бонд 25: Появились эффектные кадры из боевика Не время умирать
До выхода нового юбилейного фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать остается все меньше времени, поэтому создатели уже чаще подогревают ожидание зрителей. В этот раз издание Entertainment Weekly опубликовало несколько кадров из долгожданного боевика.
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На снимках запечатлены главные герои ленты, в том числе и сам агент 007 в исполнении Дэниэла Крэйга, злодей, которого играет оскароносец Рами Малек, Леа Сейду в образе Мэделин Суонн, Бен Уишоу, играющий Кью (Q), Лаша Линч в образе Номи и другие.
Кроме этого, герои одной самых долгожданных лент года появились и на страницах самого журнала Entertainment Weekly. Этими фотографиями поделилась актриса Лашана Линч.
Thank you, @EW! #NoTimeToDie https://t.co/6yZLLl3stQ pic.twitter.com/8zVfbzB9dm— Lashana Lynch (@LashanaLynch) January 21, 2020
Фильм Не время умирать выйдет в украинский прокат уже 9-го апреля.
Ранее сообщалось о том, что Джеймс Бонд никогда не станет женщиной