Бонд 25: Появились эффектные кадры из боевика Не время умирать

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Не время умирать /Twitter.com/

До выхода нового юбилейного фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать остается все меньше времени, поэтому создатели уже чаще подогревают ожидание зрителей. В этот раз издание Entertainment Weekly опубликовало несколько кадров из долгожданного боевика.

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На снимках запечатлены главные герои ленты, в том числе и сам агент 007 в исполнении Дэниэла Крэйга, злодей, которого играет оскароносец Рами Малек, Леа Сейду в образе Мэделин Суонн, Бен Уишоу, играющий Кью (Q), Лаша Линч в образе Номи и другие.

Кроме этого, герои одной самых долгожданных лент года появились и на страницах самого журнала Entertainment Weekly. Этими фотографиями поделилась актриса Лашана Линч.

Фильм Не время умирать выйдет в украинский прокат уже 9-го апреля.

Ранее сообщалось о том, что Джеймс Бонд никогда не станет женщиной