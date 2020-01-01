Великолепный Джеймс Бонд: Вышел новый трейлер боевика Не время умирать
Двадцать пятый фильм об агенте 007 выйдет в апреле
Не время умирать/Скриншот с YouTube
В Сети появился свежий 30-секундный ролик нового боевика о Джеймсе Бонде Не время умирать, который был представлен на Суперкубке-2020. Как утверждается в тизере, "25-ый фильм изменит все".
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В видео показали несколько новых кадров, в которых можно увидеть, как Бонд сотрудничает с Номи (Лашана Линч), выполняет различные трюки, стильно стреляет по врагам и плавает под водой. Кроме этого, в тизере появился и злодей Сафин, которого играет оскароносный Рами Малек.
В Украине боевик Не время умирать выйдет на экраны кинотеатров 9-го апреля.
Ранее сообщалось о том, что появились эффектные кадры из боевика Не время умирать