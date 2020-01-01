"Смотрю и плачу": Соцсети расхвалили трогательный клип MONATIK - Сильно

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MONATIK - Сильно /Скриншот с YouTube

Популярный украинский музыкант Дмитрий MONATIK выпустил новый трогательный и душевный клип на песню Сильно. Режиссеркой видеоработы стала Таня Муиньо.

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В самой композиции Монатик нежно поет о любви, а самим минималистическим клипом отправляет зрителя в космос любви, в сон, который он сам спроектировал. "Когда сильно любишь, иногда кажется, что попал в самый красивый сон, настолько легкий, что перед тем, как в него попасть не приходится применять давно не работающие приемы", - прокомментировал новую работу сам исполнитель.

Слушателям пришелся по душе новый клип - его назвали невероятным, красивым и доводящим до слез и мурашек. Комментаторы подчеркнули, кто клип гармонирует с песней, и его стоит пересматривать, чтобы заметить все детали. Некоторые нарекли его тонким искусством и даже назвали клипом года.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип MONATIK - Сильно за день посмотрели 1,4 миллиона раз, поставили 35 тысяч лайков и 1,5 тысячи дизлайков. Видеоработа заняла 3-е место в трендах украинского YouTube.

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