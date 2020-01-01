Что посмотреть на 8 марта: ТОП-10 лучших фильмов к празднику

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Фильмы на 8-ое марта /Flickr

Одним из главных праздников весны является Международный женский день, который отмечается 8-го марта. Изначально он появился как день солидарности женщин в борьбе за равноправие и эмансипацию, став также особенным и светлым весенним днем.

В 2020-ом тема Международного женского дня - Я - поколение равноправия: реализация прав женщин.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net в честь этого замечательного и важного праздника составила подборку ТОП-10 лучших фильмов к 8-му марта, в которых показаны сильные и интересные истории о разных женщинах.

Суфражистка

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Потрясающая историческая лента о движении суфражисток - женщин, которые боролись за предоставление им избирательных прав, а также против дискриминации. Их движение зародилось в 19-ом веке в Великобритании и стало влиятельным.

Железная леди

Байопик с Мэрил Стрип в главной роли, в котором рассказывается история жизни премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Эта лента охватывает события с самого начала ее политической деятельности и до 2011-го года. К слову, за эту роль Стрип была удостоена премии Оскар!

Улыбка Моны Лизы

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В 1953-ем году, когда в США активно велась борьба за права женского пола, выпускница по имени Кэтрин Энн Уорстон стала преподавательницей в женском колледже. Однако начало ее карьеры было не самым радужным, ведь там она столкнулась с патриархальным руководством. Но она оказала влияние на студенток, заставив их взглянуть по-новому на свои жизни, а себя - измениться.

Маленькие женщины

Красивая костюмированная драма со звездным актерским составом, основанная на популярном романе Луизы Мей Олкотт, повествует о жизни и взрослении четырех сестер. Все они очень разные, у них есть и общие проблемы, и личные, а также каждой придется многое пережить.

Прислуга

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Главная героиня - девушка Скитер, которая после учебы в университете вернулась в свой город Джексон, мечтая работать писательницей. Но ее нрав пытаются утихомирить, заявляя, что приличная девушка должна выйти замуж. Однако она намерена разрушить стереотипы, а к тому же помочь чернокожим служанкам, которые воспитывают всех жительниц этого города, проводя с ними все свое время, но в ответ получают лишь брезгливое отношение.

Джеки

Икона стиля, популярнейшая женщина начала 60-ых, первая леди и важная фигура в жизни США - все это о Жаклин Кеннеди. Но в этой ленте показаны несколько дней из ее жизни, когда трагически был убит ее муж, президент Джон Кеннеди.

Чудо-женщина

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Первый сольный супергеройский блокбастер о женщине, обладающей сверхспособностями. Сначала Диана была принцессой амазонок, но однажды ей пришлось отправиться во внешний мир, в котором шла Первая мировая война. И она встала бок о бок с обычными людьми, сражаясь за мир.

Преданная / Віддана

Конечно, мы не могли обойтись в нашей подборке и без потрясающего украинского фильма, который наполнен хорошей актерской игрой, зрелищными декорациями и костюмами, а также интересной историей. В центре сюжета находятся две девушки, которые росли вместе как сестры, хотя и не были родными. Теперь они выросли и одна стала домохозяйкой у другой. Но им предстоит пережить несколько переломных событий, чтобы понять, кем они приходятся друг другу, и кем являются на самом деле.

Джейн Остин

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В Англии 1795-го года у женщин не было особого выбора - родители всегда хотели, чтобы их дочери выходили замуж по расчету. Так случилось и с Джейн Остин, которая еще будучи юной влюбилась в молодого ирландца, когда за ней ухаживал тот, кого предпочли родители. Но сможет ли она пойти всем наперекор?

Леди Берд

Главная героиня учится в консервативной школе, ищет себя и думает, что не похожа на остальных. Она экспериментирует со внешностью, а маму просит называть себя Леди Берд. И у нее есть мечта - уехать из провинции в Нью-Йорк, чтобы кардинально изменить свою жизнь и учиться в престижном университете.

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