Названы самые продаваемые исполнители 2019 года

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Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых музыкантов /Getty Images

Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) опубликовала собственный рейтинг самых продаваемых артистов в мире за 2019-ый год. Об этом сообщает издание Billboard.

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Первое место было отдано главной американской поп-звезде Тейлор Свифт, которая в августе 2019-го года выпустила свой седьмой альбом под названием Lovers. Вторую строчку рейтинга занял британец Эд Ширан, представивший в июле альбом №6 Collaborations Project. На третьем месте оказался Post Malone - он в 2019-ом пополнил свою дискографию пластинкой Bleeding Hollywood.

Стоит отметить, что 18-летняя певица Билли Айлиш заняла четвертое место в списке, а закрыли пятерку лидеров группа Queen.

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