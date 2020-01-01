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Названы самые продаваемые исполнители 2019 года

По версии Международной федерации производителей фонограмм
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Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых музыкантов
Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых музыкантов
/Getty Images

Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) опубликовала собственный рейтинг самых продаваемых артистов в мире за 2019-ый год. Об этом сообщает издание Billboard.

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Первое место было отдано главной американской поп-звезде Тейлор Свифт, которая в августе 2019-го года выпустила свой седьмой альбом под названием Lovers. Вторую строчку рейтинга занял британец Эд Ширан, представивший в июле альбом №6 Collaborations Project. На третьем месте оказался Post Malone - он в 2019-ом пополнил свою дискографию пластинкой Bleeding Hollywood.

Стоит отметить, что 18-летняя певица Билли Айлиш заняла четвертое место в списке, а закрыли пятерку лидеров группа Queen.

Ранее сообщалось о том, что в Америке назвали лучшего артиста десятилетия

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Самые продаваемые исполнители Тейлор Свифт Эд Ширан Post Malone Билли Айлиш Queen Все теги
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