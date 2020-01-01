Кинопремьеры: Эмма, Вперед и украинская комедия

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Кинопремьеры недели /Flickr

Зимний сезон премьер закончился, теперь пришло время для весенних картин. И первыми мартовскими лентами станут британская драма, французские комедия, украинская новинка от Сергея Вейна и мультфильм от Disney/Pixar.

Эмма

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Главная героиня - богатая девушка Эмма, у которой талант подыскивать женихов для других, а сама выходить замуж пока что не хочет. Она отговаривает очередную свою клиентку связываться с фермером, дабы свести ее с влиятельным мистером Элтоном. Вот только тот жаждет быть именно с Эммой.

Горячие мамочки

Соня, Сесиль и Элис - три подруги, которым уже за сорок. Они решили отправиться в отпуск, дабы отдохнуть и, возможно, закрутить там роман, пробуя что-нибудь новенькое. И там они познакомились с парнями, которые им годятся в сыновья. Но, кажется, что это как раз то, что им нужно.

Вперед

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Отличный мультфильм от Disney/Pixar, в котором главные герои - братья-эльфы, живущие в мире, где существует древняя магия. Их отец умер несколько лет назад, но память о нем живет до сих пор. И однажды оказывается, что его можно вернуть с помощью волшебного посоха. Но это не так-то и просто, ведь парням придется пройти через долгий и опасный путь ради этого. Кстати, мы уже посмотрели ленту и написали на нее рецензию!

Я все еще здесь

Еще одна французская комедия, но в этот раз рассказывающая о шеф-поваре, работающем в элитном ресторане. В его жизни есть все, кроме любимого человека, но однажды он знакомиться с корейской девушкой в соцсетях. Он решил поехать к ней в Сеул, вот только она его не встретила. Но он не сдался и отправился на ее поиски.

Свидание в Вегасе

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Второй фильм украинского клипмейкера и режиссера Сергея Вейна. В центре сюжета - менеджер рекламной компании, которого отправляют в Лас-Вегас, чтобы он заключил один важный контракт. И прямо в самолете он встречает конкурентку из другого агентства, решая обмануть ее. Но выйдет ли у него? Этот фильм наша редакция также посмотрела и подготовила рецензию!

Одной волшебной ночью

Главные герои несколько лет состоят в браке, вот только он ей никогда не изменял, а она - наоборот - любит проводить время с другими мужчинами. Однажды из-за ссоры девушка уходить на ночь в отель напротив, наблюдая из окна, как ее муж переживает этот конфликт.

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