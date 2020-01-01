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Свидание в Вегасе /Facebook

Уже второй раз украинский клипмейкер Сергей Вейн пытается в режиссуру большого кино, за год перекочевав с украинской лесной местности (как это было в его дебютном Продюсере) к пустыням Невады, где, собственно, и разворачивается львиная доля его нового фильма под названием Свидание в Вегасе.

Свидание в Вегасе /Кадр из фильма

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Сюжет его новой картины снова незамысловат и снова все это в жанре комедийного роуд-муви. Парень по имени Артем (Никита Бычков-Андриевский) - это знатный пикапер и менеджер рекламного агентства, который благодаря социальным сетям и девушку в баре может склеить, и добивается заключения контракта с любым клиентом, узнавая в Фейсбуке о них всю информацию. Его злобная начальница (Оля Полякова) решает отправить в Лас-Вегас ради заключения контракта с хозяином небезызвестного украинского лото (на средствах за его рекламу, кажется, и снят фильм). В самолете же его соседкой становится девушка по имени Оксана (Марина Дьяконенко), которая внезапно оказывается топ-менеджером конкурентов, летящей на заключение того же контракта. Тогда Артем придумывает хитрый план, из-за которого у них обоих начинаются проблемы от высадки с самолета до приключенческого путешествия на автомобиле через невадские пустыни, где будет место и обманам, и даже романтике.

Сергею Вейну показалось, что он снова может собрать звездный состав, который может повлиять на успех фильма, но, вероятно, благодаря проделанной работе над ошибками на главные все-таки решил взять актеров театра и кино. Вот только существенной разницы между его двумя лентами практически нет - это все такое же якобы развлекательное кино с яркой картинкой и пустым слабым сценарием, которое снято как один большой полуторачасовой клип. Звездные же гости фильма появляются только эпизодически, но если у рэпера VovaZIL'Vova вышла действительно комичная сцена, то появление голливудского актера класса Б Эрика Робертса вовсе не оправданно, потому что эпизод с ним абсолютно пустой и не несущий вообще ничего.

Свидание в Вегасе /Кадр из фильма

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Впрочем, исполнители главных ролей также не блещут на экране особыми талантами, что добавляется в кучу откровенных минусов ленты - отсутствие динамики, внятного сценария, операторской работы и вторичность истории. Последнее и вовсе почти что с самого начала отдает американской комедией Впритык с Робертом Дауни-младшим и Заком Галифианакисом, который, в свою очередь, был ремейком фильма Самолетом, поездом, автомобилем. Но здесь налицо не переосмысление, не отсылки и даже не вдохновение вышеупомянутыми картинами, а просто повторение сцен. Причем, подобное в украинском кино встречается нередко, ведь создатели Безумной Свадьбы тоже не сами придумали сюжет (одноименный французский фильм 2014-го), да и недавно вышедшая Голая Правда была копиркой большого количества похожих лент.

Выглядит же Свидание в Вегасе как попытка прикоснуться к подобному голливудскому развлекательному кинематографу, на который зрители должны пойти в честь праздников (на носу все же восьмое марта), но перенос центральных событий истории в США, глянцевый кадр и звезды из других стран не решают тех проблем, что были еще год назад в Продюсере. Хотя даже там, помнится, не было откровенного сексизма и огромного количество сценарных клише. Да и создать романтическую атмосферу фильму едва ли удается, как бы все приложившие к нему руку не пытались. Ведь зритель все это уже видел и давно от подобного устал. Как и сам украинский кинематограф, успевший за этот год шагнуть вперед, несмотря на то, что многие причастные к нему все еще стоят на месте.

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