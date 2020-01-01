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Черкассы /facebook.com/CherkasyU311

К теме войны на востоке Украины отечественные режиссеры обращались уже не один раз, перенося на экран знаковые и трагические события, повлиявшие на ее ход. Но Режиссер Тимур Ященко для своего первого полного метра выбрал местом действия не Донецк или Луганск, а Крымский полуостров, точнее - озеро Донузлав, первым экранизируя захват Крыма российскими войсками. И хотя тема поднималась уже в драме Наримана Алиева Домой, там война и аннексия были невидимым фоном, на котором режиссер демонстрировал результаты трагедий. А в Черкассах же Ященко решает отправить зрителя к началу военного конфликта, к переломным событиям, прямо в их эпицентр, когда на полуострове начали только появляться зеленые человечки.

Черкассы /facebook.com/CherkasyU311

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Фактически от лица молодого парня по имени Миша, живущего в сельской местности, начинается история, когда он вот-вот отправится проходить учения на тральщике Черкассы. События, предшествующие этому, напоминают некий сюрреализм, что, вероятно, рифмуется и с происходящим в его голове, когда он к тому же и оказывается в состоянии сильного алкогольного опьянения и во власти страха. Примечательно, что подобное ощущение сюра будет возвращаться к нему неоднократно и даже в конце, где он уже претерпит изменений. Но пока ему лишь предстоит стать моряком, а вместе с ним отправляется на корабль ВМС Украины и его друг Лев.

Уже на воде зрителя с головой окунают в эпизоды из жизни учений моряков, в которых помимо строгости и прививания дисциплины в какой-то степени присутствует и жесткость со своими правилами и традициями. Вот, например, на экране новобранцев заставляют пить морскую воду и давать присягу, еле сдерживаясь от рвоты (выходит далеко не у всех), вот их среди ночи поднимают и спрашивают матчасть, наказывая ударами по животу за незнание. Такие сцены сменяют одна другую и они кажутся местами грубыми и рваными, зато аутентичности у них хоть отбавляй - герои не скупятся на брань, а внешне выглядят действительно изнуренными. Но в это время за кадром происходят события Евромайдана в Киеве, которые уже накаляются, а тогдашний президент Виктор Янукович сбегает из страны, поэтому не говорить об этом не получается. Но морякам капитан запрещает так званые политические дебаты, однако это до тех пор, пока войска РФ не захватывают соседние судна. Экипажу Черкасс также предлагают сдаться и отдать присягу России, но командир решает не опускать украинский флаг и не предавать родную страну. Именно тогда перед молодыми моряками и остальными членами экипажа встает выбор, который оборачивается для многих серьезным испытанием - уйти и поддаться захвату или остаться и стоять на своем, зная, что шанс быть непобежденными очень невелик.

Черкассы /facebook.com/CherkasyU311

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Со своего темпа картина в общем-то не сбивается, да и атмосфера воссоздана самая что ни на есть подходящая - мрачная и напряженная, окрашенная в серые и темно-синие тона. Во всем этом чувствуется грамотность в отличие от набора некоторых сцен, которые хоть и работают, но монтажные переходы между которыми бывают слишком резкими, вероятно, из-за того, что создатели хотели показать как можно больше важных и реалистичных сцен. А вот стилистические приемы у режиссера Тимура Ященко все же удаются вместе с акцентами и структурой повествования от лица главного героя, который вроде как перестает быть главным, только попадая на борт, но остается центром, вокруг которого работает вся история, и через которого транслируются эмоции и состояния. Сыгравший его Евгений Ламах в своих прошлых работах (Круты 1918 и недавно вышедшая Голая правда) едва ли подавал надежды на какой-никакой актерский талант, но в этот раз поработал над собой и выдал больше, чем просто попытку сыграть, что в общем-то во многом зависит и от задач, поставленных режиссером.

Впрочем, Тимуру Ященко с его коллегами удалось отказаться и от монументальности, и от ненужных акцентов, оставив пространство для честности и аутентичности. Он не переосмысляет историю, не доводит ее до пафоса, а говорит так, как есть - выводы сделает каждый сам для себя.

Эта лента вышла не блокбастером, не героическим эпосом и даже не политической агиткой. На самом же деле она больше похожа на исповедь о случившемся, на горькие воспоминания о том, как это было в 2014-ом году. И немаловажным остается еще и тот факт, что Черкассы также о том, как способны меняться все мы, ведь главный герой проходит через весь ужас, вырываясь, высвобождаясь от всего, что на него нависало, чтобы в итоге обрести себя.

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