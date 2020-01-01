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Вперед /Flickr

В украинский прокат 5-го марта выходит анимационный семейный фильм Вперед совместного производства студий Disney/Pixar. Это фэнтезийная история о двух братьях-эльфах, живущих в мире, похожем на наш, но сродни магическом. Редакция сайта Afisha.bigmir.net уже посмотрела ленту и рассказывает, почему этот душевный и волшебный аттракцион стоит смотреть.

Вперед /Flickr

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Студии Pixar и Disney уже не впервые берутся за необычную демонстрацию обычного мира. Так было, например, с оскаровским лауреатом Зверополис, где в мире, полностью идентичном нашему, обитали только животные - они живут там такой же жизнью, работают на разных профессиях, к чему-то стремятся, сталкиваются с проблемами в социуме и так далее, список огромный. На сей раз создатели решили воспользоваться той же схемой, но уже сделав главных героев фэнтезийными, как и многое из составляющих этого киномира, который к тому же и наполнен древней магией.

Передавать какие-то важные посылы путем обрамления нашего мира во что-то сказочное и привлекательное стало для студий выигрышным, потому что работает это, как с детьми, так и со взрослыми, стирая некую грань в возрастном восприятии. Главные герои в мультфильме Вперед - братья-эльфы. Йен - немного замкнутый в себе подросток, мечтающий наладить связи со сверстниками, научиться водить автомобиль, быть хоть кое-как значимым, но главное - он мечтает хоть сколечко времени провести со своим покойным отцом. Барли - массивный забияка, который многим кажется странным и нелепым. Он озабочен фэнтези-мирами, играя в настольные игры, досконально изучая эту тему, которая, кстати говоря, в рамках их вселенной когда-то была вполне реальной. В день шестнадцатилетия Йена оказывается, что отец оставил им некий волшебный посох, который поможет им всего-то на день вернуть его. Попытки Барли использовать заклинания обреклись провалом, а вот его брат, как оказалось, как раз-таки более склонен к древней магии, поэтому его огонек в сердце позволяет вернуть родителя с помощью древнего артефакта, но по случайности лишь наполовину. Теперь же они вдвоем, используя знания Барли и умения Йена, отправляются в путешествие на поиски такого же камня, который позволит воскресить отца, но при одном условии - заклинание действует лишь до следующего захода солнца.

Вперед /Flickr

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Впрочем, в их мире есть не только эльфы, но и другие сказочные существа, по типу кентавров (только полуэльфов) и мантикор, а кошек и собак здесь заменяют единороги (они более дикие) и драконы (домашние питомцы). Все это очень ненавязчиво, но довольно-таки прозрачно рефлексирует на реальность, в которой живем мы сами, говоря, что мы можем легко уживаться с самыми разными - начиная от внешности и заканчивая внутренним миром - людьми. Авторы пошли дальше, добавив в эту ленту первого в истории Pixar ЛГБТ-персонажа, а один из ключевых героев (но не главный) создан с намеком на его трансгендерность. Кроме этого, создатели снова обращаются к теме смерти, как и в хитовой Тайне Коко, которая была рискованно мрачной, но в прокате обрела успех и завоевала любовь зрителей. Здесь же все это завернуто в обертку любви, прощаний и доступным языком говорит об очень несложных вещах - то, что мы ищем, может быть гораздо ближе. И главным плюсом всего вышеперечисленного есть то, что ко всему в этой мультипликационной вселенной зритель будет относится с бесстрашием и без всякого рода сегрегаций и предрассудков, что вслед за тем, как сценаристы изобразили на экране реальный мир сказочным, должно отразиться и в обратном порядке со своими посылами.

Вперед /Flickr

Мультфильм Вперед ничем не уступает прошлогодней Истории Игрушек 4 от этих же создателей, хотя и выигрывает от оригинальности своего сюжета, несмотря даже на его вторичность. Технически он совершенен (иначе и быть не могло), его рисовка приятная, а феерия ярких красок и волшебства добавляет ему привлекательности. Сценарий же не без изъянов, но если какая-то из историй, случающихся с героями на протяжении их дорожного приключения, может показаться неинтересной или даже скучной, то другая наверняка влюбит в себя по уши. В остальном же, это - душевный аттракцион, сочетающий в себе несколько жанров, который, как и автомобиль главных героев Гвиневра, то еле-еле справляется в пути, то возносится ввысь, рассекая словно по настольной игре в поисках ответов и тайн. И со своей задачей он однозначно справляется.

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