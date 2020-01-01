$5 миллиардов: Сколько может потерять киноиндустрия из-за коронавируса

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Подсчитан убыток киноиндустрии из-за коронавируса /Flickr

Эпидемия коронавируса смогла навредить и индустрии кинематографа, так как именно из-за нее отменяются премьеры фильмов, показы съемки и прочее. Аналитики уже подсчитали возможный размер убытков для кино, который может принести Covid-19. Об этом сообщает издание THR.

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Китай и Южная Корея, которые пострадали от коронавируса, входят в ТОП-5 самых крупных рынков для кинематографа. Из-за того, что в Поднебесной закрыты кинотеатры, сборы за февраль в 2020-ом составили суммарно $4,2 миллиона, тогда как в прошлом году за этот же период было собрано в кинотеатрах 1,76 миллиардов долларов. А вот южнокорейский рынок принес на 70% прибыли меньше.

Таким образом, по подсчетам аналитиков, из-за эпидемии киноиндустрия может потерять примерно $5 миллиардов. В настоящее время отменились съемки седьмой Миссии Невыполнимой в Италии (где также произошла вспышка коронавируса), а также фанаты просят перенести премьеру боевика Не время умирать.

Ранее сообщалось о том, что Тома Круза отправили на карантин из-за коронавируса