Виноват коронавирус: Фанаты попросили перенести премьеру нового Джеймса Бонда

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Бонд 25 /Flickr

На крупнейшем фанатском сайте MI-6HQ, посвященном кинофраншизе о Джеймсе Бонде, появилось письмо под названием Не время для нерешительности, направленное к продюсерам фильма Не время умирать. В нем фанаты просят перенести дату премьеры, дабы избежать распространения коронавируса Covid-19.

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Авторы письма подчеркивают, что в Вашингтоне было объявлено чрезвычайное положение, а за месяц до выхода картины в прокат вирус может распространиться по США. Из-за этого многие кинотеатры могут либо закрыть, либо их посетит очень мало людей, что скажется и на кассовых сборах.

"Отложите релиз Не время умирать до лета, когда эксперты ожидают, что эпидемия достигнет пика и будет взята под контроль. Это всего лишь фильм. Здоровье и благополучие фанатов по всему миру и их семей важнее. Мы четыре года ждали этот фильм. Качество фильма не пострадает из-за нескольких месяцев, и это только поможет кассе последнего фильма с Дэниэлом Крэйгом в роли Бонда", - утверждают фанаты, написавшие письмо.

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Также известно, что ранее создатели фильма вынуждены были отменить пресс-тур и премьеру в Китае. Представители Universal пока не прокомментировали ситуацию. В Украине премьера ленты Не время умирать все так же запланирована на 9-ое апреля 2020-го.

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