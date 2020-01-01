Миссия невыполнима: Тома Круза отправили на карантин из-за коронавируса

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Том Круз /Getty Images

Совсем недавно в Венеции сорвались съемки новой части серии Миссия невыполнима из-за вспышки коронавируса в Италии. Теперь же издание Daily Mail сообщило, что актер Том Круз вместе с членами творческой команды был отправлен на карантин.

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Известно, что никто из съемочной команды не инфицирован, а всех их отправили в венецианский отель Палаццо Гритти на Гранд-канале, который является лучшим в городе. Там они пробудут изолированными в течение нескольких мартовских дней.

Съемки фильма Миссия невыполнима 7 перенесены на неопределенный срок. Шестая часть с подназванием Последствия вышла в 2018-ом году.

Ранее сообщалось о том, что были названы кинозвезды с самыми большими гонорарами в истории