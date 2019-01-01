Потемкинская лестница и отель: Том Круз подобрал места для съемок экшена в Одессе

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Том Круз /Getty Images

Знаменитый голливудский актер Том Круз путешествует по городам Украины уже не первый день. Он побывал в Киеве, Львове, а также в Одессе. В последнем городе звезда присмотрел несколько мест, которые могут стать локациями для съемок нового шпионского экшена с его участием.

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Вместе со своей продюсерской группой он побывал в гостинице Одесса, эстакаде порта, на пассажирском терминале порта, а также на Потемкинской лестнице. Как сообщает заместитель начальника администрации порта Александр Зубик, киноделам понравился холл Морвокзала, его кинетический фасад, а также помещение ТЦ Гранд-Европа.

Том Круз в Одессе /facebook.com/odessaseaportauthority

Кроме этого, известно, что еще одними локациями для проведения съемок могут послужить Подольско-Воскресенский и пешеходно-велосипедный мосты в Киеве.

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"О будущей картине известно только то, что она будет сниматься в жанре шпионский экшн", - рассказали в пресс-службе шпионского порта. Вероятно, что это будет новая часть боевика Миссия Невыполнима, однако узнать об этом можно будет лишь со временем.

Напомним, что последняя часть Миссии Невполнимой с подназванием Последствия вышла летом 2018-го.

Ранее сообщалось о том, что Дэнни Трехо и Кристофер Ллойд поделились фотографиями из Киева