Дэнни Трехо и Кристофер Ллойд поделились фотографиями из Киева

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Кристофер Ллойд с супругой

Знаменитые голливудский актеры Кристофер Ллойд и Дэнни Трехо совсем недавно приехали в Киев, где выступили 21-го и 22-го сентября на фестивале Comic Con Ukraine 2019. Там они встретились и пообщались с фанатами, однако помимо данного мероприятия звезды погуляли по Киеву и сфотографировались на фоне разных видов и достопримечательностей.

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Так, Кристофер Ллойд вместе со своей супругой побывал в Успенском соборе, а также выложил фото с рекламным щитом фестиваля на улице, и с самого Comic Con Ukraine, где он сфотографировался на некоторых локациях, на сцене и с фанатами.

А вот Дэнни Трехо опубликовал снимки с байкерами, встретившими его в аэропорту. Среди них также можно заметить и Александра Пикалова из Квартала 95. Трехо также показал снимки из ресторанов украинской кухни и с киевских улиц.

Дэнни Трехо /Скриншот из Instagram

Кроме этого, на своей официальной страничке он поделился фотографиями с прогулки по территории фестиваля Comic Con Ukraine, а также с закрытой фотосессии, где снялся со своими поклонниками.

Напомним, что Кристофер Ллойд наиболее известен по роли Дока Эммета Брауна в трилогии Назад в Будущее, а Дэнни Трехо по главной роли в дилогии боевиков Мачете.

Ранее сообщалось о том, что Дэнни Трехо встретился со звездой Квартала 95 в Киеве