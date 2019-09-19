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Голливудский актер Дэнни Трехо встретился со звездой Квартала 95 в Киеве

Дэнни Трехо прилетел в столицу на фестиваль Comic Con Ukraine
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Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
/Flickr

Знаменитый голливудский актер Дэнни Трехо, известный по всему миру своими ролями плохих парней в фильмах Мачете, От заката до рассвете, Хищники и Во все тяжкие, совсем недавно прилетел в Киев. Он выступит на фестивале Comic Con Ukraine.

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В аэропорту звезду его встречали байкеры, среди которых был и звезда Квартала 95 Александр Пикалов. Соответствующее фото появилось в Instagram студии, где Пикалов жмет руку Трехо. Как выяснилось, оба они являются поклонниками мотоциклов Harley Davidson.

Напомним, что фестиваль Comic Con Ukraine пройдет в Киеве на арт-заводе Платформа 21 и 22 сентября.

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Дэнни Трехо Александр Пикалов Мачете Comic Con Ukraine 2019 Квартал 95 Все теги
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