Что смотреть: ТОП-10 самых ожидаемых сериалов марта

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Сериалы марта /Flickr

Новый весенний сезон сериалов открывается с приходом марта, и сразу же с начала месяца и до самого его конца радует, как новыми многообещающими проектами, так и продолжениями хитов, и даже финалами любимых шоу.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-10 самых ожидаемых сериалов марта.

Послания из другого мира (1 сезон) (1 марта)

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Популярный голливудский актер Джейсон Сигел создал этот сериал на основе своих идей, а также сыграл в нем одну из ведущих ролей. Сюжет рассказывает о четырех марионетках в загадочной игре, следующих указаниям неких людей. Как они утверждают, за их миром есть еще один, а дорога к нему открыта лишь избранным.

Настрогали (1 сезон) (3 марта)

Комедийный проект с Мартином Фриманом, в котором речь идет об отце, любящем своих троих детей, но он вот-вот сорвется из-за постоянных проблем с ними. Ну и, к слову, каждая серия будет наполнена изящным британским юмором.

Разрабы (1 сезон) (5 марта)

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Лили Чан - компьютерный инженер, которая работает в технологической компании, а управляют ею один необычный человек. Вскоре ее возлюбленный бесследно исчезает, а ей начинает казаться, что виновато в этом ее начальство. И это становится поводом для проведения собственного расследования случившегося.

Удивительные истории (1 сезон) (6 марта)

Первый проект Стивена Спилберга для Apple TV+, в котором он выступил в качестве продюсера, переосмыслив свой сериал-антологию 80-ых годов. Новая версия, как утверждают создатели, откроет зрителям удивительный мир, наполненный чудесами, тайнами и приключениями.

Королевство (2 сезон) (13 марта)

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Исторический экшен от Netflix, созданный южнокорейскими киноделами, покорил зрителей масштабами и необычной для такого сеттинга изюминкой - зомби. Ими стали люди из одной деревни после эпидемии болезни, а также сам правитель Чосона (Кореи). Его наследник проиграл битву в первом сезоне, но в этот раз он соберет свою армию и бросит вызов отцу.

Сверхъестественное (15 сезон) (16 марта)

Вторая половина 15-го сезона культового сериала наконец-то выходит в эфир. И теперь зрители наконец-то увидят, чем же закончилась эта продолжительная история, ведь свежие эпизоды станут заключительными.

Мир Дикого Запада (3 сезон) (16 марта)

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Один из главных современных сериалов от HBO возвращается с новым сезоном, сюжетные детали которого держат в секрете. Но пока мы знаем, что одной из главных героинь станет Долорес - одна из старейших андроидов, которая возглавила бунт против угнетателей. Она готовит план мести вместе с соратниками, а кроме этого, судя по трейлеру, зрителей ждет не Дикий Запад, а фашистская Италия.

Заговор против Америки (1 сезон) (17 марта)

Что было бы, если бы на выборах 1940-го года президентом США стал не Рузвельт, а Чарльз Линдберг? Именно об этом данный сериал, демонстрирующий альтернативную историю США, где расцветает ксенофобия, а власть договаривается с Гитлером о невмешательстве. И, что немаловажно, Линдберг - реальный человек, который поддерживал нацистскую Германию во времена Второй мировой.

И повсюду тлеют пожары (1 сезон) (18 марта)

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Новинка с Риз Уиерспун, которая сыграла мать, любящую строгость и порядок. И ее история пересечется с историей девушки, которая является ее полной противоположностью. И из-за своего нрава она не вписывается в этот идеальный городок, ведь к тому же у нее еще и скверное прошлое.

Озарк (3 сезон) (27 марта)

Продолжение захватывающей истории брокера из Чикаго, который из-за проблем с мафией уезжает в небольшой городок Озарк. Ему удалось избежать проблем, ведь он предложил своим боссам новую финансовую схему. Но все это оказалось очень непростым.

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