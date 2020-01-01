"До слез": Чоткий Паца порвали тренды YouTube ностальгической пародией

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Чоткий Паца - Колыбельная /Скриншот с YouTube

Популярный украинский юмористический проект Чоткий Паца выпустил новый клип-пародию, которая на этот раз стала лирической и ностальгической. Участники спародировали популярную песню RAUF & FAIK - КОЛЫБЕЛЬНАЯ.

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По сюжету, сын приходит к отцу, найдя его школьник дневник, из-за чего тот погружается в воспоминания о школьных временах и первой любви. В его памяти всплывают кадры о разных уроках, о том, какие он испытывал о чувства, о школьной дискотеке и первом танце, а также о Дне Влюбленных и признании в любви.

Зрители похвалили в комментариях новую видеоработу, заявив, что она может довести до слез кого угодно, а также подчеркнув, что вызывает ностальгические чувства.

Пародия от Чоткого Паца на RAUF & FAIK - КОЛЫБЕЛЬНАЯ за сутки набрала 730 тысяч просмотров, а также попала на 2-ое место в тренды YouTube.

Ранее сообщалось о том, что MOZGI раскачали Сеть новым клипом