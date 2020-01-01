Как отреагировали соцсети на выступление Go_A в Нацотборе на Евровидение

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GO_A /Кадр из выступления

В украинском Национальном отборе на конкурс Евровидение-2020 на этот раз победила электрофолк-группа Go_A с песней Соловей (Соловій). Именно они будут представлять нашу страну в Роттердаме, Нидерланды.

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Композиция Соловей (Соловій) исполняется группой на украинском языке, а не на английском, как это делают большинство участников конкурса. Своим выступлением в финале Нацотбора им удалось обойти других участников - Krut, JERRY HEIL, DAVID AXELROD, KHAYAT и TVORCHI.

В соцсетях комментаторы, в основном, рады победе группы, даже несмотря на то, что некоторые голосовали за других участников. Зрители хвалят выступление, однако некоторые посоветовали внести в него изменения - например, вернуть танцевальные движения. В комментариях похвалили и саму песню, однако некоторые написали, что им не понравился голос певицы, в отличие от самого трека.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выступление группы Go_A в финале Нацотбора на Евровидени-2020 уже посмотрели 1 миллион раз на YouTube, поставили 28 тыс лайков и 7 тыс дизлайков, а также видео попало на 3-е место в трендах.

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