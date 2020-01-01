Таксист Потап и домохозяин Позитив: MOZGI раскачали Сеть новым клипом

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MOZGI - Девчонка /Скриншот с YouTube

Популярная украинская группа MOZGI во главе с рэпером Потапом представила первый в 2020-ом году клип, снятый на песню Девчонка. Идею для видеоряда выбирали сами фанаты музыкантов путем голосования в Instagram.

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В песне артисты поют о своих любимых женщинах, за которыми они скучают, находясь на гастролях, и которые также являются матерями их детей (как добавил Потап - будущих). А в самом же клипе показаны женщины в мужских профессиях, что говорит о праве девушек выбирать то, что им по душе. А вот сами музыканты сыграли таксиста (Потап), домохозяина (Позитив), уборщика (Дядя Вадя) и работника тира (Dj Bloodless).

Клип MOZGI - Девчонка вышел на официальном YouTube-канале группы и активно набирает популярность в Сети.

Ранее сообщалось о том, что Настя Каменских порвала YouTube горячим клипом