"Захватывающе красиво": Как отреагировали соцсети на новый клип The HARDKISS
Популярная украинская группа The HARDKISS представила на своем YouTube-канале новый клип, снятый на песню под названием Касатка. Видеоработа быстро набирает популярность и уже попала в тренды.
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В ролике группа исполняет песню, находясь якобы на морском дне, а благодаря реалистичной графике прямо возле них плавает касатка. Сама песня вышла лирической и трогательной, а клип дополнил общую атмосферу.
Комментаторы расхвалили свежую видеоработу, заявив, что им понравилась и песня, и клип, который ее дополняет. Фанаты заявили, что видеоряд захватывающе красивый, нежный и глубокий, а также назвали творчество группы ренессансом украинской культуры.
Клип The HARDKISS - Касатка уже набрал 210 тысяч просмотров и 16 тысяч лайков на YouTube.
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