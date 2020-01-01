"Захватывающе красиво": Как отреагировали соцсети на новый клип The HARDKISS

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THE HARDKISS /instagram.com/the_hardkiss/

Популярная украинская группа The HARDKISS представила на своем YouTube-канале новый клип, снятый на песню под названием Касатка. Видеоработа быстро набирает популярность и уже попала в тренды.

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В ролике группа исполняет песню, находясь якобы на морском дне, а благодаря реалистичной графике прямо возле них плавает касатка. Сама песня вышла лирической и трогательной, а клип дополнил общую атмосферу.

Комментаторы расхвалили свежую видеоработу, заявив, что им понравилась и песня, и клип, который ее дополняет. Фанаты заявили, что видеоряд захватывающе красивый, нежный и глубокий, а также назвали творчество группы ренессансом украинской культуры.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип The HARDKISS - Касатка уже набрал 210 тысяч просмотров и 16 тысяч лайков на YouTube.

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