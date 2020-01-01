Страсть и любовь: Настя Каменских порвала YouTube горячим клипом

Певица выпустил клип на трек Lollipop с Juan Magan

Поделись







Настя Каменских /instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) прямо ко Дню святого Валентина выпустила свежий клип на трек Lollipop. Это совместная работа с испанским музыкальным продюсером Juan Mahan.

Читай также: Как отреагировали соцсети на новый клип группы KAZKA

Песню оба исполнителя спели на испанском языке. В видео Каменских предстала в сексуальных нарядах из кожи и перьев. А вот сама работа, по словам певицы, выпущена в такой праздник, чтобы вдохновлять горячие сердца. Ведь в композиции поется о страстной любви, которая может пережить любые расстояния.

Клип NK x Juan Magan - Lollipop за несколько часов набрал 117 тысяч просмотров и 5 тыс лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Билли Айлиш выпустила мощную песню к Бонду 25