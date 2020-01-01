Кинопремьеры недели: Стражи Галактики, Пираты Карибского моря и Джентльмены

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Кинопремьеры недели /Flickr

Кинотеатры наконец-то начали свою работу, поэтому уже со 2-го июля можно посмотреть самые разные фильмы на больших экранах. Новинок пока нет, зато можно снова увидеть культовые блокбастеры, а также те ленты, что были в прокате до карантина. И, конечно же, не стоит забывать о мерах предосторожности!

Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает о главных фильмах, которые уже можно посмотреть в кинотеатрах Украины.

Темный рыцарь: Возрождение легенды

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Легендарная лента Кристофера Нолана о Бэтмена, которая является последней частью его трилогии. На этот раз защитнику Готэма, который отсутствовал целых восемь лет, придется вернуться и столкнуться с опасным злодеем Бэйном.

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Пятая часть любимых Пиратов с Джонни Деппом, завершающая масштабную историю перед ее перезапуском. На Джека Воробья охотится главный враг, а противостоять ему поможет лишь трезубец Посейдона, позволяющий повелевать всеми морями.

Стражи Галактики 2

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Яркая, зрелищная и динамичная супергеройская картина о любимой марвеловской команде, которая уже пережила немало приключений. Теперь они столкнутся с отцом Питера Квилла, который живет один на таинственной планете.

Человек-Паук: Вдали от дома

Еще один марвеловский сиквел, но уже о дружелюбном соседе Человеке-Пауке, под маской которого скрывается школьник Питер Паркер. Вместе со своими одноклассниками он отправляется в путешествие по Европе, но даже там не обходится без неприятностей и суперзлодеев.

Черкассы

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Украинская лента, основанная на реальных событиях 2014-го года, когда Крым стали захватывать зеленые человечки. Корабли украинского флота начали сдаваться, однако команда тральщика Черкассы до последнего сражалась с врагом.

Как приручить дракона 3

Отличная анимационная лента о новых приключениях викингов и их драконов. Им придется узнать о жестоком враге, а также отправиться на поиски таинственного и мифического мира.

Джентльмены

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Нашумевшая картина Гая Ричи, в которой он вернулся к своим истокам. Сюжет повествует о владельце наркоимперии, который намеревается ее продать. И заполучить этот бизнес хотят разные представители криминального мира Лондона.

Побег из Претории

В Южно-Африканской республике 1979-го года царила расовая дискриминация, а каждый, кто выступал против такой позиции властей, становился политическим преступником. Такими и стали двое активистов, начавшие планировать побег из тюрьмы, в которую их посадили.

Пиноккио

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Мрачная сказка о старике Джепетто, который когда-то получил от приятеля необычный кусок дерева. Из него он вырезал куклу-мальчика, который умеет говорить. И тому захотелось стать настоящим человеком.

Ранее сообщалось о том, что были названы новые даты выхода фильмов Мулан, Довод и Приключения Била и Теда