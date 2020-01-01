ТОП-5 жарких фильмов про любовь, море и солнце
Кино с летней атмосферой может заряжать не только настроением этого времени года, а еще и радовать любовными историями, красивыми и теплыми видами, окуная в происходящее на экране. И ТОП-5 таких фильмов собрала редакция сайта Afisha.bigmir.net в этой подборке.
- Перед полуночью (2013)
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Продолжение знаменитой истории о мужчине и женщине, которые много лет любят друг друга. На этот раз они едут в солнечную Грецию к друзьям. Оба они, к сожалению, уже давно не чувствуют себя счастливыми, но хотят преодолеть все невзгоды, завершив этот нелегкий период.
- Назови меня своим именем (2017)
Семнадцатилетний Элио проводит свое очередное лето в Италии на родительской вилле, где любит заниматься музыкой, заигрывать с подругой, купаться в море или просто-напросто бездельничать. И однажды к его семье приезжает молодой ученый из Америки, который меняет беззаботную жизнь парня.
- В пролете (2008)
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Питер - бедный музыкант, пять лет пробывший в отношениях с телезвездой Сарой, которая теперь променяла его на знаменитого рокера. Теперь он, погрузившийся в переживания, решил развеяться на Гавайях. Вот только Питер совсем не ожидал, что экс-возлюбленная живет в номере за стеной.
- Романтики 303 (2018)
В центре сюжета - молодая студентка Юле и ее бойфренд Алекс, которые запрыгнули в старенький Мерседес и отправились путешествовать по Европе. По пути к ним присоединялось множество людей, за окном менялись пейзажи стран, а сами они общались обо всем на свете, испытывая разные чувства.
- Полночное солнце (2018)
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Кэти - семнадцатилетняя девушка, нежная кожа которой не переносит солнечного света. Из-за этого она скрывается во мраке, а однажды в полночь знакомится с Чарли, который покоряет ее сердце с первых минут. И теперь она купается в лучах света их безумных чувств.
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