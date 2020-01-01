ТОП-5 жарких фильмов про любовь, море и солнце

Поделись







Фильмы о чувствах и о лете /Flickr

Кино с летней атмосферой может заряжать не только настроением этого времени года, а еще и радовать любовными историями, красивыми и теплыми видами, окуная в происходящее на экране. И ТОП-5 таких фильмов собрала редакция сайта Afisha.bigmir.net в этой подборке.

Перед полуночью (2013)

Читай также: ТОП-5 классных комедий о семейных путешествиях

Продолжение знаменитой истории о мужчине и женщине, которые много лет любят друг друга. На этот раз они едут в солнечную Грецию к друзьям. Оба они, к сожалению, уже давно не чувствуют себя счастливыми, но хотят преодолеть все невзгоды, завершив этот нелегкий период.

Назови меня своим именем (2017)

Семнадцатилетний Элио проводит свое очередное лето в Италии на родительской вилле, где любит заниматься музыкой, заигрывать с подругой, купаться в море или просто-напросто бездельничать. И однажды к его семье приезжает молодой ученый из Америки, который меняет беззаботную жизнь парня.

В пролете (2008)

Читай также: ТОП-5 отличных фильмов, которые заряжают позитивом

Питер - бедный музыкант, пять лет пробывший в отношениях с телезвездой Сарой, которая теперь променяла его на знаменитого рокера. Теперь он, погрузившийся в переживания, решил развеяться на Гавайях. Вот только Питер совсем не ожидал, что экс-возлюбленная живет в номере за стеной.

Романтики 303 (2018)

В центре сюжета - молодая студентка Юле и ее бойфренд Алекс, которые запрыгнули в старенький Мерседес и отправились путешествовать по Европе. По пути к ним присоединялось множество людей, за окном менялись пейзажи стран, а сами они общались обо всем на свете, испытывая разные чувства.

Полночное солнце (2018)

Читай также: ТОП-5 классных фильмов, которые подарят летнее настроение

Кэти - семнадцатилетняя девушка, нежная кожа которой не переносит солнечного света. Из-за этого она скрывается во мраке, а однажды в полночь знакомится с Чарли, который покоряет ее сердце с первых минут. И теперь она купается в лучах света их безумных чувств.

Ранее мы писали о пяти комедиях, с которыми можно хорошо провести время