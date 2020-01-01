Переключиться на мобильную версию

ТОП-5 отличных фильмов, которые заряжают позитивом

Кино, после которого настроение становится лучше
Поделись

Фильмы, заряжающие позитивом
Фильмы, заряжающие позитивом
/Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти хороших фильмов, с которыми вы можете ближайшие пару часов провести отлично. Они заряжают позитивом, радуют интересной историей и смотрятся легко!

  1. Эдди Орел (2015)

Читай также: ТОП-5 легких сериалов, которые скрасят свободные вечера

Позитивная картина, основанная на реальной истории спортсмена-неудачника по имени Эдди Эдвартс. Он с детства мечтал об Олимпийских играх и очень долго искал свое призвание. И однажды он понял, что должен представлять Великобританию в качестве прыгуна на лыжах с трамплина. И, вопреки осуждению многих, он последовал за мечтой.

  1. Собачья жизнь 2 (2019)

Семейный фильм о собаке по имени Бэйли и ее хозяине Итане, которые прожили вместе много лет и всегда любили друг друга. Но вот приходит пора попрощаться, вот только как это сделать, когда другу нужна помощь?

  1. Плохие парни навсегда (2020)

Читай также: ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома

Зрелищный и задорный боевик о знаменитых детективах-напарниках, один из которых уже уверен, что пора на пенсию (тем более, что он уже стал дедушкой). Однако, когда другого подстреливают, то выясняется, что на них открыли охоту. И уходить на покой еще рано.

  1. Зеленая книга (2018)

Оскароносная лента о вышибале в ночном клубе, который лишился работы. Однажды он устроился шофером к чернокожему музыканту. Теперь он должен отправиться с ним в турне по местам, где еще царит расовая сегрегация. И эта долгая поездка изменит жизни обоих.

  1. Пол: Секретный материальчик (2011)

Читай также: ТОП-5 комедий, с которыми можно хорошо провести время

Главные герои - двои гиков из Англии, приехавшие в США на -. Но на их пути недалеко от Зоны 51 внезапно появляется Пол - пришелец, за которым охотится правительство. И они вызываются ему помочь добраться к себе домой.

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые мы надеемся посмотреть на больших экранах этим летом

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
Заряжают позитивом хорошее настроение Зеленая книга Плохие парни Пол Эдди Орел Собачья жизнь Что посмотреть Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь