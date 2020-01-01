ТОП-5 отличных фильмов, которые заряжают позитивом

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Фильмы, заряжающие позитивом /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти хороших фильмов, с которыми вы можете ближайшие пару часов провести отлично. Они заряжают позитивом, радуют интересной историей и смотрятся легко!

Эдди Орел (2015)

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Позитивная картина, основанная на реальной истории спортсмена-неудачника по имени Эдди Эдвартс. Он с детства мечтал об Олимпийских играх и очень долго искал свое призвание. И однажды он понял, что должен представлять Великобританию в качестве прыгуна на лыжах с трамплина. И, вопреки осуждению многих, он последовал за мечтой.

Собачья жизнь 2 (2019)

Семейный фильм о собаке по имени Бэйли и ее хозяине Итане, которые прожили вместе много лет и всегда любили друг друга. Но вот приходит пора попрощаться, вот только как это сделать, когда другу нужна помощь?

Плохие парни навсегда (2020)

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Зрелищный и задорный боевик о знаменитых детективах-напарниках, один из которых уже уверен, что пора на пенсию (тем более, что он уже стал дедушкой). Однако, когда другого подстреливают, то выясняется, что на них открыли охоту. И уходить на покой еще рано.

Зеленая книга (2018)

Оскароносная лента о вышибале в ночном клубе, который лишился работы. Однажды он устроился шофером к чернокожему музыканту. Теперь он должен отправиться с ним в турне по местам, где еще царит расовая сегрегация. И эта долгая поездка изменит жизни обоих.

Пол: Секретный материальчик (2011)

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Главные герои - двои гиков из Англии, приехавшие в США на -. Но на их пути недалеко от Зоны 51 внезапно появляется Пол - пришелец, за которым охотится правительство. И они вызываются ему помочь добраться к себе домой.

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые мы надеемся посмотреть на больших экранах этим летом