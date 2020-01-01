ТОП-5 комедий, с которыми можно хорошо провести время

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Хорошие комедии /Flickr

Редакция сайта Afishab.bigmir.net составила подборку из пяти отличных отдыхающих современных комедий. С ними можно с удовольствием скрасить свой досуг, не пожалев о потраченном на просмотр времени.

Каждому свое (2016)

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Америка 80-ых. Главный герой - парень по имени Джейк, который только что поступил в колледж. Теперь он намерен максимально прочувствовать вкус свободы, погрузившись в порочный водоворот событий. И ему точно не хочется думать о последствиях.

Простая просьба (2018)

Мама-блогерша Стефани соглашается оказать одну услугу своей подруге, после чего та внезапно исчезла. Теперь вместе с ее мужем Шоном она хочет понять, что произошло, но им не удастся избежать тайн, загадок и прочего.

Дедушка легкого поведения (2015)

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Джейсон вот-вот должен жениться, но перед свадьбой вместе со своим дедушкой, обладающим легким нравом, он отправляется на море. Будучи слишком правильным, он не очень радуется этой затее, ведь у его родственника чересчур грандиозные планы на эти каникулы.

Секс и ничего личного (2018)

Украинская комедия о парне, которого бросила девушка из-за того, что он не удовлетворяет ее в постели. Он думает, что его счастью пришел конец, но встречает одну стриптизершу, которая вызывается сделать из него настоящего покорителя сердец.

Полтора шпиона (2016)

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Для главного героя один лайк в соцсетях смог изменить жизнь. Дело в том, что он добавил в друзья бывшего одноклассника, над которым когда-то все издевались, кроме него самого. Они встретились и оказалось, что тот изменился - стал накачанным, высоким, а еще он заявляет, что является шпионом. И втягивает его в свое новое задание.

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