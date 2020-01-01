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Летнее кино /Flickr

За окном уже летняя пора, погода улучшается, но ощущение этого теплого и солнечного времени года может прийти с запозданием. И для этого есть понятные причины, но именно просмотр хорошего кино может зарядить зрителя правильным настроением и ощущениям лета.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 классных фильмов, которые подарят летнее настроение.

Смешанные (2014)

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Неудачное свидание вслепую оборачивается для родителей-одиночек не просто испорченным вечером, а прямо совместным отпуском на южноафриканском курорте. Все дело в том, что им обоим достались туда билеты по случайности, и теперь придется как-нибудь уживаться, соседствуя семьями.

Римские приключения (2012)

Яркая и теплая лента Вуди Аллена, рассказывающая несколько переплетенных между собой историй. Все они о разных людях, переживающих какие-то события или изменения в своей жизни. Но объединяет их то, что все это происходит в прекрасном Риме.

Каникулы (2015)

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Отец семейства по имени Расти задумал идеальный отпуск, который распланировал до мельчайших деталей. Вместе с семьей он должен отправиться через всю Америку, чтобы в итоге посетить тематический парк. Вот только почти сразу же все начинает идти не так, как хотелось.

Человек-Паук: Вдали от дома (2019)

Супергеройский блокбастер от , в котором Питер Паркер вместе со своими одноклассниками отправляется в европейское турне. Им предстоит провести лето в самых красивых городах. Но и там не обойдется без происшествий, в которые окажется впутан Человек-Паук.

Парк культуры и отдыха (2008)

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Идеальное лето Джеймса Бреннона отменяется из-за нехватки денег. Теперь на свою мечту ему нужно заработать в местном парке аттракционов, где к тому же еще и плохо платят. Он думал, что впереди много недель настоящей скуки, но он ошибался, ведь это лето вполне может стать самым незабываемым в его жизни.

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