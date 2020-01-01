ТОП-5 фильмов, которые помогут вернуть любовь к себе

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Кино о любви к себе /Flickr

Кино может мотивировать человека на перемены в жизни, на свершение разных поступков, на саморазвитие и многое другое. Но также хорошие фильмы могут говорить о любви к себе, вдохновляя зрителей принимать себя такими, какими они есть.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных фильмов о любви к себе.

Детка (2014)

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Главная героиня - девушка Меган, которая давно встречается с парнем и внезапно получает от него предложение выйти замуж. Оказывается, она совсем не готова к взрослой жизни! И тогда Меган берет паузу, попав в компанию подростков.

Ешь, молись, люби (2010)

Культовая картина об Элизабет Гилберт, которая в один день решила полностью изменить свою жизнь. Она рассталась с мужем и отправилась в путешествие по миру, заводя романы, открывая новые границы и узнавая себя.

Путешествие Гектора в поисках счастья (2014)

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Лондонский психиатр Гектор заметил, что несмотря на все усилия, его пациенты не могут обрести счастье. И ему захотелось самолично понять, как же стать счастливым, с помощью большого путешествия. Его ждут разные ситуации, которые обязательно его изменят и помогут по-новому взглянуть на окружающий мир.

Красотка на всю голову (2018)

Жизнь главной героини была наполнена множеством отчаянных попыток сбросить вес - диеты, фитнесс, тренажеры. Но стоит ей случайно удариться головой, как она обретает настоящую уверенность в себе, несмотря на то, что другие видят ее такой, как раньше.

Бриджит Джонс 3 (2016)

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Продолжение потрясающей истории о Бриджит Джонс (первые две части тоже стоит смотреть), жизнь которой значительно улучшилась. Но она снова попадает в необычную ситуацию, узнав, что беременна. Вот только ей неизвестно, кто является отцом будущего ребенка - успешный адвокат или некий богач.

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