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ТОП-5 кинокомиксов, которые гарантированно прикуют к экрану

Отличные фильмы, снятые по комиксам, но не от Marvel и DC
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Отличные кинокомиксы не про супергероев
Отличные кинокомиксы не про супергероев
/Flickr

Комиксы уже много лет как стали обычной основой для фильмов, как книги или биографии людей. Но именно в наше время появилось больше ресурсов и возможностей для того, чтобы переносить захватывающие истории на экран, насыщая их сочным экшеном, шикарными спецэффектами и просто качественной картинкой.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 кинокомиксов (основанных не на супергероике), которые гарантированно прикуют к экрану.

  1. Обливион (2013)

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В постапокалиптичном мире, пережившем войну с инопланетянами, люди стали перебираться на другие планеты. Один из пока еще оставшихся - техник по обслуживанию дронов, который однажды нашел корабль , где все члены экипажа были расстреляны. И выжила лишь одна девушка, которая все изменит. Кстати, лента основана на графическом романе, написанном режиссером, но так и не вышедшем официально.

  1. Сквозь снег (2013)

Картина оскароносного Пона Джун-хо о будущем после техногенной катастрофы. Все люди живут в гигантском поезде, мчащемся по заснеженному миру. Вагоны разделены по слоям общества, а в конце царит нищета и болезни. Но среди всех угнетенных находится человек, решивший восстановить справедливость.

  1. Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать (2014)

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В мрачном городе, где царят беззаконие и пороки, некоторых людей еще не покинули чувства и эмоции - они хотят мстить. Для этого Дуайт разыскивает женщину по имени Ава Лорд, а проститутка Нэнси не может оправиться после смерти любимого ею детектива. Но это не все, у кого есть счеты с этим местом.

  1. Скотт Пилигрим против всех (2010)

Прожигающий свою жизнь Скотт Пилигрим живет вместе с другом-геем, встречается со школьницей и играет в группе. Но однажды во снах к нему приходит девушка с цветными волосами, которую он внезапно встречает и в жизни. Однако за нее ему нужно побороться. И не с одним человеком, а сразу с семерыми ее злыми бывшими.

  1. Kingsman: Золотое кольцо (2017)

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После того, как штаб-квартиру уничтожили, выжившие агенты узнают, что у них есть коллеги из Америки, которые зовут себя . Они отправляются к ним, дабы объединиться в борьбе с безжалостным врагом, планы которого нужно срочно разрушить.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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