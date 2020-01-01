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ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома

Новинки, которые можно посмотреть онлайн
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Киноновинки, которые можно посмотреть дома
Киноновинки, которые можно посмотреть дома
/Flickr

Уже со следующего четверга (2-го июля) в Украине откроются кинотеатры, в которых будут показывать как новые фильмы, так и те, что уже были в прокате. А пока можно насладиться новинками, которые уже вышли в онлайн-кинотеатрах, на стрим-платформах и прочих цифровых площадках.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома.

  1. Почти знамениты

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Главные героини - своенравная продавщица, светская дама и только что вышедшая замуж девушка. А объединяет этих троих то, что они умеют петь и безумно любят это дело. Но им нужен грамотный план и немножко удачи для того, чтобы осуществить свои мечты.

  1. Роковая связь

Криминальный триллер с Эмилией Кларк о матери-одиночке Сьюзан, которая хочет уехать из своего провинциального городка и улучшить материальное положение. Однажды она встречает женатого агента ФБР, который делает ее своим информатором. Но кроме работы их начинает еще и тянуть друг к другу.

  1. Евровидение: История огненной саги

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Комедия от Netflix о дуэте музыкантов из Исландии Ларсе Эрикссоне и Сигрит Эриксдоттер. Эти чудаковатые артисты мечтают победить на международном песенном конкурсе, а на пути к достижению своих целей для них не существует никаких преград.

  1. После полуночи

Хэнка бросила девушка после десяти лет отношений, но у него так и не получается пострадать. Дело в том, что по ночам к нему приходит чудовище и начинает скрестись в двери. И в попытках противостоять ему он вспоминает о бывшей возлюбленной, пытаясь понять, что же пошло не так.

  1. Превращение

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Спокойная жизнь молодых супругов Алекса и Лизы внезапно нарушается тем, что мужчиной внезапно овладевает некое мрачное древнее существо. И оно постепенно стирает его личность.

Ранее мы писали о пяти других киноновинках, которые также можно посмотреть в Сети

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Источник: Afisha.bigmir.net
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