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Названы новые даты выхода фильмов Мулан, Довод и Приключения Била и Теда

Когда выйдут долгожданные фильмы
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Новые даты выхода долгожданных фильмов
Новые даты выхода долгожданных фильмов
/Flickr

Переносы премьер фильмов все еще продолжаются, несмотря на то, что в мире постепенно начинают открываться кинотеатры. Об этом сообщают издания THR, Deadline и Variety.

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Так, стало известно, что Довод Кристофера Нолана, который должен был выйти 17-го июля, теперь увидит свет 31-го числа этого же месяца. Диснеевская киноадаптация Мулан отправится на большие экраны 21-го августа вместо 23-го июля. А премьера третьей части фантастической комедии Приключения Билла и Теда с Киану Ривзом состоится 28-го августа.

Напомним, что в Украине кинотеатры откроются со 2-го июля.

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Дата выхода премьера кинопремьера Довод Мулан Билл и Тед Киану Ривз Кристофер Нолан Все теги
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