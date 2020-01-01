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Warner Bros хотят вернуть Кристиана Бэйла на роль Бэтмена - СМИ

Если от роли откажется Майкл Китон
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Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
/Flickr

Совсем недавно стало известно, что студия Warner Bros начала переговоры с Майклом Китоном, чтобы он снова сыграл Бэтмена в фильме Флэш. Как сообщает издание DCEU Mythic, в случае неудачного исхода роль будет предложена Кристиану Бэйлу.

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Примечательно, что образ Темного Рыцаря студия планирует сделать не супергеройским, а, скорее, наставническим. Переговоры с Бэйлом пока не начались. Кроме этого, известно, что продюсеры не собираются обращаться к Бену Аффлеку, если Кристиан откажется от роли.

Официального подтверждения приведенной выше информации пока не поступало.

Напомним, что Кристиан Бэйл играл Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана, которая закончилась на фильме Темный Рыцарь: Возрождение легенды, вышедшем в 2012-ом.

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Кристиан Бэйл Бэтмен Темный Рыцарь Майкл Китон Флэш DC Warner Все теги
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