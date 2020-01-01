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В новых Пиратах Карибского моря главную роль сыграет Марго Робби

Это будет одна из новых картин киновселенной
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Марго Робби
Марго Робби
/Getty Images

В долгожданном перезапуске Пиратов Карибского моря сыграет знаменитая австралийская актриса Марго Робби. Как сообщает издание THR, это будет фильм, где главными героями станут женщины.

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Известно, что в ленте будут полностью новые персонажи, которые никак не пересекутся с героями серии с Джонни Деппом. Кроме этого, новые Пираты не имеют отношения к ремейку франшизы, о котором Disney уже сообщали (туда могут вернуть и Деппа).

Курировать новинку будет один из создателей Пиратов Карибского моря Джерри Брукхаймер. Дата начала производства пока неизвестна.

Ранее сообщалось о том. что Майкл Китон может снова сыграть Бэтмена

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