В новых Пиратах Карибского моря главную роль сыграет Марго Робби
Это будет одна из новых картин киновселенной
Марго Робби/Getty Images
В долгожданном перезапуске Пиратов Карибского моря сыграет знаменитая австралийская актриса Марго Робби. Как сообщает издание THR, это будет фильм, где главными героями станут женщины.
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Известно, что в ленте будут полностью новые персонажи, которые никак не пересекутся с героями серии с Джонни Деппом. Кроме этого, новые Пираты не имеют отношения к ремейку франшизы, о котором Disney уже сообщали (туда могут вернуть и Деппа).
Курировать новинку будет один из создателей Пиратов Карибского моря Джерри Брукхаймер. Дата начала производства пока неизвестна.
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