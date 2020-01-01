Роберт Дауни-младший может появиться в новых Пиратах Карибского моря

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Роберт Дауни-младший /Flickr

Мечта многих фанатов Роберта Дауни-младшего и Джонни Деппа о том, чтобы они вместе снялись в кино, может стать реальностью. Как сообщило издание WeGotThisCovered, студия Disney планирует позвать Роберта в новую часть Пиратов Карибского моря, которая станет мягким перезапуском франшизы.

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Кого может сыграть Дауни-младший, источники не сообщают. В данный момент известно, что центральной героиней перезапуска может стать пиратка по имени Рэд, на роль которой рассматривают актрису Карен Гиллан. Кроме этого, ожидается и возвращение Джонни Деппа к образу капитана Джека Воробья. Однако продюсеры пока не знают, насколько большой будет его роль в ленте.

Напомним, что пятая часть Пиратов Карибского моря с подназванием Мертвецы не рассказывают сказки вышла в 2018-ом году.

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