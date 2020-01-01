Переключиться на мобильную версию

Роберт Дауни-младший может появиться в новых Пиратах Карибского моря

Вместе с Джонни Деппом
Поделись

Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
/Flickr

Мечта многих фанатов Роберта Дауни-младшего и Джонни Деппа о том, чтобы они вместе снялись в кино, может стать реальностью. Как сообщило издание WeGotThisCovered, студия Disney планирует позвать Роберта в новую часть Пиратов Карибского моря, которая станет мягким перезапуском франшизы.

Читай также: Джонни Депп может вернуться к Пиратам Карибского моря

Кого может сыграть Дауни-младший, источники не сообщают. В данный момент известно, что центральной героиней перезапуска может стать пиратка по имени Рэд, на роль которой рассматривают актрису Карен Гиллан. Кроме этого, ожидается и возвращение Джонни Деппа к образу капитана Джека Воробья. Однако продюсеры пока не знают, насколько большой будет его роль в ленте.

Напомним, что пятая часть Пиратов Карибского моря с подназванием Мертвецы не рассказывают сказки вышла в 2018-ом году.

Ранее сообщалось о том, что Empire назвали величайшего киногероя в истории

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Пираты Карибского моря новые пираты карибского моря Роберт Дауни младший Джонни Депп Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь