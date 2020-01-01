Empire назвали величайшего киногероя в истории

Им стал Индиана Джонс

Поделись







Величайшие киногерои /Flickr

Популярный журнал Empire провел опрос среди своих читателей, в ходе которого выяснилось, кого же люди считают величайшим киногероем. Лидером рейтинга стал Индиана Джонс, которого сыграл Харрисон Форд.

Читай также: Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel

Второе место заняла Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер из культового хоррора Чужой. А тройку лучших закрыл Железный Человек, в которого в течение одиннадцати лет перевоплощался Роберт Дауни-младший.

В ТОП-10 лучших киногероев в истории также вошли Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, принцесса Лея, Джеймс Бонд, Супермен, а также Черная Пантера.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые популярные кинозлодеи в истории