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Empire назвали величайшего киногероя в истории

Им стал Индиана Джонс
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Величайшие киногерои
Величайшие киногерои
/Flickr

Популярный журнал Empire провел опрос среди своих читателей, в ходе которого выяснилось, кого же люди считают величайшим киногероем. Лидером рейтинга стал Индиана Джонс, которого сыграл Харрисон Форд.

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Второе место заняла Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер из культового хоррора Чужой. А тройку лучших закрыл Железный Человек, в которого в течение одиннадцати лет перевоплощался Роберт Дауни-младший.

В ТОП-10 лучших киногероев в истории также вошли Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, принцесса Лея, Джеймс Бонд, Супермен, а также Черная Пантера.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые популярные кинозлодеи в истории

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