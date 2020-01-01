Названы самые популярные кинозлодеи в истории

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Самые популярные злодеи в кино /Flickr

Эксперты сайта TopCasinoBonus составили рейтинг самых популярных злодеев в истории кинематографа. Он был сформирован на основе рейтинга самого известного фильма, где есть персонаж, количества Google-запросов, а также просмотров страницы в Википедии.

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Лидером среди всех кинозлодев стал титан Танос из двух последних частей Мстителей. Его оценка составила 81,05 балла. За ним идет Дарт Вейдер, который до этого занимал первые месте в подобных списках - 69,2. А завершает тройку Джокер из фильма Темный Рыцарь с оценкой 66,57 баллов.

В ТОП-10 самых популярных злодеев в кино также попали Волан-де-Морт, Кайло Рен, Ганнибал Лектер, Терминатор, Император Палпатин, Чужой и лорд Фаркуад из Шрэка.

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