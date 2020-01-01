Названы самые спорные фильмы всех времен

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Самые спорные фильмы /Flickr

Авторы проекта Rave Reviews составили рейтинг фильмов, которые максимально разделили кинокритиков и простых зрителей. Для этого они проанализировали списки ТОП-100 на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

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Самым спорным фильмом всех времен стала документальная лента Снести Большой дом, вышедшая в 2019-ом. Рейтинг критиков оказался 100%, а вот зрительский рейтинг - 18%. На втором месте - запись стендапа Ханны Гадсби под названием Нанетт (100% против 22%). А третью строчку заняла еще одна документалка Округ Хейл утром и вечером (97% против 37%).

На четвертом месте оказался боевик Американские герои, разница в оценках которого составила 54%. А закрывает пятерку спорных лидеров блокбастер Звездные Войны: Последние Джедаи. Критики оценили его на 91% в то время, как зрительский рейтинг составил всего лишь 43%.

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