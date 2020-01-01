Назван самый провальный фильм 2019 года

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Люди Икс: Темный Феникс - самый провальный фильм 2019 года /Flickr

Вслед за рейтингом самых прибыльных фильмов 2019-го года издание Deadline представило список картин, которые провалились в прошлогоднем прокате. Первое место занял блокбастер Люди Икс: Темный Феникс, заработавший в мировом прокате всего лишь 252 млн долларов при бюджете в $200 млн. Убытки от его провала составляют $133 млн.

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На второй строке антирейтинга расположился еще один фильм, закрывающий целую франшизу - Терминатор: Темные судьбы. Он принес студии убытков на 122,6 млн долларов. На третьем месте - мюзикл Кошки, который раскритиковали и зрители, и критики. Из-за него создатели не досчитались аж $113,6 млн.

В пятерку самых провальных лент 2019-го попали также фильмы Гемини ($111,1 млн убытков) и Потерянное звено ($101,3 млн).

Ранее сообщалось о том, что на Reddit опубликовали список лучших фильмов всех времен