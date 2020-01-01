В Америке назвали самый сексуальный фильм всех времен

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Самые сексуальные фильмы /Flickr

Американский журнал Esquire неоднократно публикует разного рода рейтинги. На этот раз они представили список из самых сексуальных фильмов, которые выходили когда-либо.

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Первое место в рейтинге заняла французская драма Портрет девушки в огне, вышедшая в 2019-ом году. Картина была отмечена на Каннском кинофестивале за лучший сценарий, а также получила специальную награду под названием Квир-пальма.

На втором месте - военная лента Искупление 2007-го года, в которой главные роли сыграли Джеймс МакЭвой и Кира Найтли. Закрывает тройку лидеров подростковый хоррор 2017-го года Няня.

В десятку самых сексуальных фильмов всех времен также вошли Тело Дженнифер, Дархэмские быки, Супер Майк, Талантливый мистер Рипли, Лунный свет, Тайное влечение и Из машины.

Ранее сообщалось о том, что на Reddit опубликовали список лучших фильмов всех времен