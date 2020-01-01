Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel
Популярный портал Film Franchise Showdown провел исследование, в ходе которого выяснилось, какой супергерой из киновселенной Marvel является самым ценным. Учитывались бюджеты, оценки на разных сайтах, награды и номинации на фестивалях и премиях, а также кассовые сборы, окупаемость фильмов и отзывы кинокритиков.
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Таким образом, проанализировав всю информацию о 23 вышедших лентах киновселенной, выяснилось, что ценнее всех - Соколиный Глаз (Клинт Бартон), которого сыграл Джереми Реннер. Показатель рентабельности инвестиций в него составил 5,3.
На втором месте оказался Звездный Лорд, на третьем - Черная Вдова, а закрывают пятерку лидеров Капитан Америка и Железный Человек.
Напомним, что в последний раз все вышеупомянутые персонажи появлялись вместе в блокбастере Мстители: Финал.
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