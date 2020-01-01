Джонни Депп может вернуться к Пиратам Карибского моря

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Джонни Депп в Пиратах Карибского моря /Flickr

Перезапуск Пиратов Карбиского моря был запланирован еще в 2016-ом, когда Disney намеревались избавиться от Джонни Деппа из-за скандального развода с Эмбер Херд. Чуть позже стало известно, что актер больше не вернется к франшизе, а главная роль достанется женщине. Теперь же издание Daily Mail, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что актер все же может снова примерить образ Джека Воробья.

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Сообщается, что на этот раз герой Деппа уже не будет центральным в истории, ведь главным персонажем в шестом фильме франшизы (или первом, учитывая, что это перезапуск) станет женщина - пиратка по имени Ред. До этого появился слух, что ее сыграет актриса Карен Гиллан.

Дата выхода новый Пиратов Карибского моря пока что не объявлена. Пятая часть с подназванием Мертвецы не рассказывают сказки увидела свет в 2017-ом году.

Ранее сообщалось о том, что суд обнародовал шокирующие SMS Джонни Деппа