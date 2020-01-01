Возвращение героя: Майкл Китон может снова сыграть Бэтмена

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Майкл Китон /Flickr

Знаменитый актер Майкл Китон, сыгравший Бэтмена в одноименном фильме 1989-го года и ленте Бэтмен возвращается от Тима Бертона, может снова вернуться к этой роли. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Согласно источникам издания, перевоплощение в Брюса Уэйна может произойти в блокбастере Флэш, где главную роль исполнит Эзра Миллер. Однако известно, что студия Warner может сделать из героя Китона некоего Ника Фьюри в киновселенной DC - пожилого экс-супергероя, который станет наставником молодых и будет управлять делами из-за кулис.

Кроме этого, предполагается, что с помощью Бэтмена Китона Warner представят мультивселенную DC со множеством альтернативных реальностей.

Выход фильма Флэш запланирован на 2022-ой год. В последний раз Майкл Китон возвращался к образу Темного рыцаря в фильме Бэтмен возвращается, вышедшем в 1992-ом.

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