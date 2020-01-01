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Вышел эффектный и впечатляющий трейлер новой Лиги Справедливости от DC

Версия Зака Снайдера выйдет на HBO Max в 2021-ом
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Лига Справедливости
Лига Справедливости
/Flickr

Не так давно студия Warner сообщила, что зрители наконец-то увидят режиссерскую версию от Зака Снайдера блокбастера Лига Справедливости. Теперь же на YouTube вышел полноценный тизер-трейлер.

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В ролике появилась Диана Принс (она же Чудо-Женщина) в исполнении Галь Гадот. Однако главной его изюминкой стала демонстрация злодея Дарксайда, который является одним из главнейших и могущественных антагонистов в комикс-вселенной DC. Именно его вырезали из кинотеатральной версии 2017-го года.

Лига Справедливости от режиссера Зака Снайдера выйдет на стриминговой платформе HBO Max в 2021 году.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер шпионского триллера Довод от Кристофера Нолана

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